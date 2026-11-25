Guardiola svela: “Mi sono quasi vergognato a dire no alla Nazionale italiana”

Pep Guardiola ha svelato i retroscena dell’offerta dell’Italia e ha sottolineato come sia stato uno dei più grandi onori della sua carriera

Pep Guardiola ha svelato un retroscena affascinante durante il suo recente viaggio in Brasile, parlando a Romario TV. L’ex tecnico del Manchester City, attualmente in un anno sabbatico dopo dieci stagioni straordinarie alla guida dei Citizens, ha rivelato di aver ricevuto una proposta per diventare commissario tecnico della Nazionale italiana. A fargliela, nientemeno che Paolo Maldini e Leonardo, figure a cui il catalano è molto legato.

“È stato uno dei più grandi onori della mia carriera che abbiano pensato a me per allenare l’Italia“, ha dichiarato Guardiola, ammettendo di essersi “quasi vergognato” nel dover rifiutare l’offerta.

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Il motivo del diniego, tuttavia, è stato dettato da un bisogno profondo di staccare la spina. Dopo 18 anni di panchina ininterrotti, con la pressione costante di dover vincere il Triplete e giocare ogni tre giorni, Guardiola ha sentito l’esigenza di fermarsi.

Il no di Guardiola all’Italia e quando tornerà in panchina

“Invece di mangiare spaghetti ogni giorno, avere un pezzo di carne ogni tanto è anche bello”, ha spiegato con la sua tipica ironia, raccontando del suo desiderio di passare del tempo con se stesso a Bahia.

Nonostante il rifiuto, il tecnico ha lasciato intendere che la sua prossima avventura sarà proprio sulla panchina di una nazionale. “Tornerò quando il mio stomaco mi dirà che è tempo”, ha chiosato. Per ora, Pep si gode il meritato riposo, lasciando l’Italia con il rimpianto di un’occasione sfiorata e la speranza di un futuro incontro.