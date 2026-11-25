NBA, Tatum ne fa 41 e risveglia Boston: Dallas batte Denver, Detroit vince senza Cunningham

I Celtics interrompono quattro sconfitte consecutive passando a Washington. Flagg guida i Mavericks al quarto successo di fila, mentre i Pistons superano Orlando con Isaiah Joe protagonista alla prima da titolare.

Jayson Tatum riporta Boston alla vittoria, Dallas allunga la propria serie positiva e Detroit supera Orlando senza Cade Cunningham. Sono i risultati della notte NBA, nella quale i Celtics interrompono quattro sconfitte consecutive grazie ai 41 punti della loro stella, mentre i Mavericks conquistano il quarto successo di fila.

Tatum trascina Boston: 41 punti contro Washington

I Boston Celtics passano 131-116 sul campo dei Washington Wizards nella sfida di regular season valida anche per la prima fase della NBA Cup. Tatum realizza il proprio massimo dal rientro dopo l’infortunio al tendine d’Achille: 41 punti, sei triple e otto assist, con 28 punti segnati già prima dell’intervallo lungo.

Boston arriva a costruire un vantaggio di 34 lunghezze, ma deve affrontare la rimonta dei padroni di casa, capaci di risalire fino al -5 nell’ultimo quarto. A chiudere la partita è Baylor Scheierman, che concentra otto punti in appena 75 secondi.

Contribuisce al successo anche Paul George, autore di 28 punti e nove assist. Neemias Queta raggiunge il massimo stagionale con 21 punti, tirando 9/11 dal campo. A Washington non bastano i 33 punti e 13 rimbalzi di Anthony Davis.

Dallas ferma Denver, Flagg eguaglia il proprio record di assist

Quarta vittoria consecutiva per i Dallas Mavericks, che si impongono 120-101 a Denver. Cooper Flagg guida i texani con 24 punti, sei rimbalzi e 12 assist, eguagliando il proprio primato personale nei passaggi vincenti.

Dallas chiude il primo tempo con un parziale di 15-0. I Nuggets riescono successivamente a riportarsi a tre punti di distanza, prima del nuovo allungo dei Mavericks nell’ultimo periodo.

I texani mandano sette giocatori in doppia cifra e fanno la differenza in campo aperto: 35 punti in contropiede contro i sette di Denver. Per i padroni di casa arrivano 20 punti da Jamal Murray e una doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi di Nikola Jokic.

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Detroit vince senza Cunningham: Isaiah Joe subito protagonista

Pur priva di Cade Cunningham, Detroit batte gli Orlando Magic 104-86. I Pistons prendono il controllo nel secondo quarto, vinto 32-14, e trovano una risposta importante da Isaiah Joe.

Alla prima partita da titolare con Detroit, Joe firma 21 punti con cinque triple, tre delle quali consecutive nell’ultimo periodo. Daniss Jenkins aggiunge una doppia doppia da 15 punti e 10 assist.

Incide anche Ausar Thompson, che raccoglie 10 rimbalzi, distribuisce sette assist e piazza quattro stoppate. Per Orlando, Desmond Bane segna 21 punti e Franz Wagner ne realizza 20.

Tutti i risultati della notte NBA

Orlando Magic – Detroit Pistons 86-104

Washington Wizards – Boston Celtics 116-131

Denver Nuggets – Dallas Mavericks 101-120