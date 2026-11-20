Azzurri in campo il 21 novembre alle 17.40. Tutte le sei partite della giornata su Sky e NOW, prima delle Finals di Twickenham del 27-29 novembre.
Italia-Fiji sarà al centro del sabato di rugby su Sky e in streaming su NOW. Gli azzurri scenderanno in campo il 21 novembre alle 17.40 per la sesta e ultima giornata della fase di qualificazione del Nations Championship 2026. L’incontro sarà trasmesso su Sky Sport Arena e in chiaro su TV8.
Nella stessa giornata saranno disponibili su Sky e NOW anche le altre cinque sfide del turno, ultimo appuntamento prima delle Finals di Twickenham, in programma dal 27 al 29 novembre.
Italia-Fiji, telecronaca e studi prima e dopo la partita
Il racconto della sfida degli azzurri sarà affidato a Francesco Pierantozzi, con il commento tecnico di Andrea De Rossi e gli aggiornamenti dell’inviato Moreno Molla.
Su Sky Sport Arena l’avvicinamento al match comincerà alle 17.10 con lo studio prepartita sul posto, affidato a Diego Dominguez e Andrea De Rossi. Gli stessi protagonisti torneranno alle 19.40 per analizzare l’incontro nel postpartita.
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Da Inghilterra-Nuova Zelanda a Francia-Argentina
Il programma si aprirà alle 15.10 con due incontri in contemporanea. Su Sky Sport Arena si affronteranno Inghilterra e Nuova Zelanda, con la telecronaca di Paolo Malpezzi e il commento di Pippo Frati. Su Sky Sport Max spazio a Scozia-Giappone, raccontata da Matteo Viscardi e Maurizio Vancini.
Alle 17.40, in contemporanea con Italia-Fiji, Sky Sport Max proporrà Irlanda-Sudafrica, con Federico Fusetti e Alessandro Moscardi.
La giornata si chiuderà alle 21.10. Su Sky Sport Arena sarà trasmessa Francia-Argentina, con Moreno Molla in telecronaca e Federico Fusetti al commento. Su Sky Sport Max toccherà a Galles-Australia, affidata a Paolo Malpezzi e Pippo Frati.
Nations Championship, il programma di sabato 21 novembre
|Ora
|Appuntamento
|Canali
|Telecronaca e commento
|15.10
|Inghilterra-Nuova Zelanda
|Sky Sport Arena
|Paolo Malpezzi e Pippo Frati
|15.10
|Scozia-Giappone
|Sky Sport Max
|Matteo Viscardi e Maurizio Vancini
|17.10
|Studio prepartita Italia-Fiji
|Sky Sport Arena
|Diego Dominguez e Andrea De Rossi
|17.40
|Italia-Fiji
|Sky Sport Arena e TV8
|Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi. Inviato Moreno Molla
|17.40
|Irlanda-Sudafrica
|Sky Sport Max
|Federico Fusetti e Alessandro Moscardi
|19.40
|Studio postpartita Italia-Fiji
|Sky Sport Arena
|Diego Dominguez e Andrea De Rossi
|21.10
|Francia-Argentina
|Sky Sport Arena
|Moreno Molla e Federico Fusetti
|21.10
|Galles-Australia
|Sky Sport Max
|Paolo Malpezzi e Pippo Frati
Tutti e sei gli incontri saranno disponibili anche in streaming su NOW. Il rugby troverà inoltre spazio su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, sulla App Sky Sport e sugli account social ufficiali. Gli approfondimenti delle firme di Sky Sport saranno disponibili anche su Sky Sport Insider, la sezione premium del sito.