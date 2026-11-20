Rugby, Italia-Fiji su Sky, NOW e TV8: sabato l’ultimo turno del Nations Championship

Azzurri in campo il 21 novembre alle 17.40. Tutte le sei partite della giornata su Sky e NOW, prima delle Finals di Twickenham del 27-29 novembre.

Italia-Fiji sarà al centro del sabato di rugby su Sky e in streaming su NOW. Gli azzurri scenderanno in campo il 21 novembre alle 17.40 per la sesta e ultima giornata della fase di qualificazione del Nations Championship 2026. L’incontro sarà trasmesso su Sky Sport Arena e in chiaro su TV8.

Nella stessa giornata saranno disponibili su Sky e NOW anche le altre cinque sfide del turno, ultimo appuntamento prima delle Finals di Twickenham, in programma dal 27 al 29 novembre.

Italia-Fiji, telecronaca e studi prima e dopo la partita

Il racconto della sfida degli azzurri sarà affidato a Francesco Pierantozzi, con il commento tecnico di Andrea De Rossi e gli aggiornamenti dell’inviato Moreno Molla.

Su Sky Sport Arena l’avvicinamento al match comincerà alle 17.10 con lo studio prepartita sul posto, affidato a Diego Dominguez e Andrea De Rossi. Gli stessi protagonisti torneranno alle 19.40 per analizzare l’incontro nel postpartita.

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Da Inghilterra-Nuova Zelanda a Francia-Argentina

Il programma si aprirà alle 15.10 con due incontri in contemporanea. Su Sky Sport Arena si affronteranno Inghilterra e Nuova Zelanda, con la telecronaca di Paolo Malpezzi e il commento di Pippo Frati. Su Sky Sport Max spazio a Scozia-Giappone, raccontata da Matteo Viscardi e Maurizio Vancini.

Alle 17.40, in contemporanea con Italia-Fiji, Sky Sport Max proporrà Irlanda-Sudafrica, con Federico Fusetti e Alessandro Moscardi.

La giornata si chiuderà alle 21.10. Su Sky Sport Arena sarà trasmessa Francia-Argentina, con Moreno Molla in telecronaca e Federico Fusetti al commento. Su Sky Sport Max toccherà a Galles-Australia, affidata a Paolo Malpezzi e Pippo Frati.

Nations Championship, il programma di sabato 21 novembre

Ora Appuntamento Canali Telecronaca e commento 15.10 Inghilterra-Nuova Zelanda Sky Sport Arena Paolo Malpezzi e Pippo Frati 15.10 Scozia-Giappone Sky Sport Max Matteo Viscardi e Maurizio Vancini 17.10 Studio prepartita Italia-Fiji Sky Sport Arena Diego Dominguez e Andrea De Rossi 17.40 Italia-Fiji Sky Sport Arena e TV8 Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi. Inviato Moreno Molla 17.40 Irlanda-Sudafrica Sky Sport Max Federico Fusetti e Alessandro Moscardi 19.40 Studio postpartita Italia-Fiji Sky Sport Arena Diego Dominguez e Andrea De Rossi 21.10 Francia-Argentina Sky Sport Arena Moreno Molla e Federico Fusetti 21.10 Galles-Australia Sky Sport Max Paolo Malpezzi e Pippo Frati

Tutti e sei gli incontri saranno disponibili anche in streaming su NOW. Il rugby troverà inoltre spazio su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, sulla App Sky Sport e sugli account social ufficiali. Gli approfondimenti delle firme di Sky Sport saranno disponibili anche su Sky Sport Insider, la sezione premium del sito.