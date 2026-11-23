Pallanuoto: Pro Recco e Brescia restano in vetta, l’Ekipe Orizzonte batte SIS Roma

L’ottava giornata dei campionati di pallanuoto conferma il ritmo altissimo delle capoliste Pro Recco e AN Brescia, mentre nel torneo femminile arriva la lunga pausa per le nazionali.

A1 maschile: Pro Recco e AN Brescia non sbagliano, Savona resta in scia

In testa alla classifica prosegue il testa a testa tra Pro Recco e AN Brescia, entrambe ancora a punteggio pieno dopo gli impegni in Champions League.

I campioni d’Italia travolgono la Training Academy Olympic Roma per 24-9, chiudendo la pratica con dieci gol consecutivi nel terzo periodo grazie ai quattro centri di Irving e Condemi. I lombardi rispondono a Mompiano superando 20-8 la Lazio Nuoto, trascinati dalle sei reti di Leinweber e dalle quattro di Del Basso; ai capitolini non bastano i quattro gol di Checchini, con mister Ruffelli che a fine gara commenta così il divario: “Abbiamo incontrato una squadra che in questo momento è decisamente superiore al valore che possiamo esprimere. Abbiamo provato a giocare dal primo all’ultimo secondo al massimo”.

Alle spalle della coppia di testa rimane la Rari Nantes Savona a 21 punti, con una gara da recuperare, capace di espugnare Bologna battendo 13-6 la De Akker grazie ai cinque gol di Occhione. Quarta forza del torneo è la Pallanuoto Trieste a quota 17, che resiste al tentativo di rimonta del Chiavari Nuoto e vince 12-10 in Liguria con il rigore decisivo del capocannoniere Damonte, salito a 29 reti. Da segnalare anche i successi esterni del Posillipo per 14-12 a Siracusa contro l’Ortigia, del Telimar per 19-13 sul campo della Canottieri Napoli e dell’Iren Genova Quinto, vittorioso con lo stesso punteggio di 19-13 contro la Roma Vis Nova.

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A1 femminile: Marletta trascina Ekipe Orizzonte prima della sosta

Nell’ultimo turno del 2026 prima dello stop per le qualificazioni della World Cup, l’Ekipe Orizzonte consolida il primo posto solitario a quota 24 punti superando 13-10 la SIS Roma nella piscina “Nesima” di Catania. La partita resta in perfetto equilibrio fino all’8-8 del terzo tempo, poi le ragazze di Martina Miceli piazzano un parziale decisivo di 4-0 tra la fine del terzo periodo e l’avvio dell’ultimo quarto. Il capitano Claudia Marletta firma cinque reti, ben supportata dalle triplette di Bettini e Tabani, mentre tra le ospiti spiccano i quattro gol della diciassettenne Minuto.

Alle spalle delle siciliane, a 21 punti, si confermano Rapallo e Pallanuoto Trieste: le liguri battono 17-9 il Bogliasco con sei gol di Bianconi, mentre le giuliane superano con lo stesso punteggio di 17-9 la Sori Pool Beach grazie ai tre gol a testa di Aznar Diez e Bovo. Importante vittoria esterna infine per la Lazio Nuoto, che passa 14-6 a Viterbo contro la Nautilus Civitavecchia e sale a 5 punti. Il programma si completerà mercoledì 25 novembre alle 20:00 con la sfida tra Plebiscito Padova e Vela Nuoto Ancona.