Ferrari, ora basta: perchè perdere Leclerc sarebbe un errore

La tensione in casa Ferrari esplode dopo il contatto di Las Vegas tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton, un episodio che rischia di spingere il monegasco verso un clamoroso addio anticipato.

Lo scontro tra Leclerc e Hamilton a Las Vegas

Il Gran Premio di Las Vegas lascia dietro di sé una situazione molto complicata dentro il box di Maranello.

Al giro 38, durante la lotta per la sesta posizione in curva 7, Leclerc ha colpito il posteriore della monoposto di Hamilton mandandolo in testacoda. Un incidente arrivato nonostante le chiare indicazioni arrivategli dal muretto di non attaccare il compagno di squadra. La direzione gara ha sanzionato il pilota monegasco con 10 secondi di penalità, la stessa sanzione che l’inglese aveva già rimediato al giro 17 per aver tagliato la chicane in duello con Lando Norris.

Il risultato finale racconta una domenica da dimenticare: Hamilton settimo e Leclerc decimo, con la Ferrari quinta forza in pista anche dietro all’Alpine e la Red Bull che accorcia nei costruttori passando da -95 a -77 punti.

Nel dopo gara Fred Vasseur non ha nascosto la sua rabbia: «La situazione sta diventando ingestibile, dobbiamo prendere dei provvedimenti. Non si può rovinare così il lavoro di duemila persone». Il team principal ha poi aggiunto una frase pesante sull’ingaggio del sette volte campione del mondo: «Se avessimo saputo che sarebbero arrivati a questo punto, avremmo fatto scelte diverse».

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Perché la Ferrari deve puntare su Leclerc

Separarsi da Leclerc per risolvere i problemi interni rappresenterebbe un errore enorme per la Rossa.

Da quando i due dividono il garage della Ferrari, il rendimento del pilota monegasco si è dimostrato costantemente superiore a quello di Hamilton, confermando velocità e attaccamento alla squadra.

A Las Vegas entrambi hanno alimentato la tensione con team radio accesi fin dal giro 12: «Deve stare attento a stringere in questo modo, perché non andrà a finire bene», aveva avvertito Leclerc, mentre Hamilton aveva chiesto al suo ingegnere: «Puoi dirgli di togliersi dal c***o?». Nelle interviste successive l’inglese si è mostrato tranquillo dichiarando che «per me è tutto ok», scaricando sul team principal il compito di fissare le regole. Leclerc, invece, è apparso molto abbattuto e ha ammesso subito le sue responsabilità: «Se ho preso 10 secondi di penalità sarà stata colpa mia. Mi dispiace davvero per il team e per Fred».

Sacrificare il talento più veloce e giovane della squadra, fresco di rinnovo pluriennale, per gestire le frizioni con un pilota a fine carriera rischia di compromettere il futuro tecnico di Maranello.

Nei 45 Gran Premi disputati insieme in Ferrari tra il 2025 e il GP di Las Vegas 2026, il bilancio pende a favore di Charles Leclerc. Entrambi i piloti hanno conquistato 1 vittoria e 1 pole position a testa, ma il monegasco è in netto vantaggio nel computo dei podi (13 contro 7) e nei punti complessivi (492 contro 423).

Anche nei confronti diretti Leclerc prevale chiaramente: è partito davanti in qualifica 32 volte contro 13 e ha tagliato il traguardo davanti al compagno in 29 gare contro 15.