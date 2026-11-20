Calcio su Sky e NOW, da Napoli-Torino a Liverpool-Manchester United: il programma del weekend

Dal 20 al 23 novembre tre incontri di Serie A, tutta la quindicesima giornata di Serie C e le sfide di Premier League, Bundesliga, 2. Bundesliga e Women’s Super League.

Napoli-Torino sabato sera e Liverpool-Manchester United domenica pomeriggio sono tra gli appuntamenti principali del weekend di calcio su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 20 a lunedì 23 novembre la programmazione comprende tre incontri della dodicesima giornata di Serie A, tutte le partite del quindicesimo turno di Serie C e le sfide di Premier League, Bundesliga, 2. Bundesliga e Women’s Super League.

Il calendario sarà accompagnato dagli studi di approfondimento, dalle interviste e dagli aggiornamenti dai campi. Per la Serie C, dopo il weekend, spazio anche a due recuperi della quattordicesima giornata, in programma mercoledì 25 novembre.

Serie A, tre partite in diretta su Sky e NOW

Il programma della dodicesima giornata di Serie A Enilive si aprirà sabato 21 novembre alle 20.45 con Napoli-Torino. Domenica 22, alle 18, toccherà a Milan-Frosinone, mentre lunedì 23 alle 20.45 sarà la volta di Monza-Fiorentina. Tutti e tre gli incontri saranno disponibili anche in 4K.

Data Ora Partita Canali Sky Sabato 21 novembre 20.45 Napoli-Torino Sport Uno, Sport Calcio, 251 e Sport 4K Domenica 22 novembre 18.00 Milan-Frosinone Sport Calcio, 251 e Sport 4K Lunedì 23 novembre 20.45 Monza-Fiorentina Sport Calcio, 251 e Sport 4K

Napoli-Torino sarà raccontata da Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Luca Marchegiani. Gli inviati saranno Francesco Modugno e Manuele Baiocchini. Per Milan-Frosinone la telecronaca sarà di Stefano Borghi, affiancato da Riccardo Montolivo, con Peppe Di Stefano e Marco Nosotti allo stadio. Monza-Fiorentina sarà affidata a Davide Polizzi e Massimo Gobbi, con Marina Presello e Vanessa Leonardi a raccogliere aggiornamenti e interviste.

L’offerta stagionale di Sky e NOW comprende tre partite in coesclusiva sulle dieci di ogni giornata, tutte in diretta in 4K, con almeno 30 delle migliori 76 gare del campionato, tra cui quattro scontri diretti tra le big.

Gli studi della Serie A, da Friday Night a L’Originale

Venerdì 20 novembre, dalle 22.45, il weekend entrerà nel vivo con Friday Night. Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano saranno in compagnia di Massimo Marianella e Federico Zancan, con ospiti e inviati collegati da Torino per gli aggiornamenti sulle Nitto ATP Finals.

Sabato pomeriggio, dalle 14 e dalle 16.50, analisi e commenti saranno affidati a La Casa dello Sport con Mario Giunta, Riccardo Gentile e Marco Nosotti. Alle 20 e alle 22.45 spazio a Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Marco Bucciantini, Stefano Borghi e Lorenzo Minotti.

Domenica si ripartirà alle 12 con La Casa dello Sport, condotta da Sara Benci con Federico Zancan e Giancarlo Marocchi. Dalle 15.30 sarà la volta di Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Angelo Carotenuto e Alessandro Costacurta.

Durante le partite delle 20.45, Campo Aperto Domenica seguirà gli sviluppi dai campi con Leo Di Bello, Dario Massara, Paolo Assogna e Luca Marchetti. Alle 20 e alle 22.45 tornerà Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis.

Lunedì, alle 20 e alle 22.45, L’Originale accompagnerà Monza-Fiorentina con Alessandro Bonan, Fayna, Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino, Luca Gotti e Andrea Consigli. Gianluca Di Marzio sarà collegato da Manchester.

Premier League, nove incontri con Liverpool-Manchester United

La undicesima giornata di Premier League proporrà nove partite su Sky e NOW. Sabato si inizierà alle 13.30 con Manchester City-Fulham, prima delle quattro sfide delle 16 e di Newcastle-Arsenal alle 18.30.

Domenica, dopo Hull City-Brighton delle 15, alle 17.30 l’attenzione si sposterà ad Anfield per Liverpool-Manchester United, in diretta su Sky Sport Arena. Lunedì alle 21 il programma inglese si chiuderà con Brentford-Everton.

Data Ora Partita Canali Sky Telecronaca Sabato 21 novembre 13.30 Manchester City-Fulham Sport Calcio e Sport 4K Federico Zancan Sabato 21 novembre 16.00 Chelsea-Leeds Sport Calcio e Sport 4K Nicola Roggero Sabato 21 novembre 16.00 Tottenham-Ipswich Town 257 Nicolò Ramella Sabato 21 novembre 16.00 Aston Villa-Sunderland 258 Matteo Marceddu Sabato 21 novembre 16.00 Bournemouth-Nottingham Forest 259 Federico Zanon Sabato 21 novembre 18.30 Newcastle-Arsenal Sport Calcio e Sport 4K Massimo Marianella Domenica 22 novembre 15.00 Hull City-Brighton Sport Arena e Sport 4K Massimo Marianella Domenica 22 novembre 17.30 Liverpool-Manchester United Sport Arena Paolo Ciarravano Lunedì 23 novembre 21.00 Brentford-Everton Sport Arena Paolo Ciarravano

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Bundesliga, il weekend comincia con Bayern Monaco-Colonia

Cinque gli incontri della decima giornata di Bundesliga in programmazione. Venerdì 20 novembre alle 20.30 si partirà con Bayern Monaco-Colonia. Sabato toccherà a Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach e Schalke 04-Stoccarda, mentre domenica saranno trasmesse Augsburg-Mainz e Werder Brema-Amburgo.

Data Ora Partita Canale Sky Telecronaca Venerdì 20 novembre 20.30 Bayern Monaco-Colonia Sport Arena Federico Zanon Sabato 21 novembre 15.30 Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach Sport Mix Federico Casotti Sabato 21 novembre 18.30 Schalke 04-Stoccarda Sport Mix Paolo Redi Domenica 22 novembre 15.30 Augsburg-Mainz Sport Max Federico Casotti Domenica 22 novembre 17.30 Werder Brema-Amburgo Sport Mix Elia Faggion

Gli appuntamenti di 2. Bundesliga e Women’s Super League

Per la dodicesima giornata di 2. Bundesliga saranno trasmesse Arminia Bielefeld-FC Magdeburg, venerdì alle 18.30, e Kaiserslautern-Dynamo Dresden, domenica alle 13.30. Sabato alle 13.45 spazio anche alla undicesima giornata della Women’s Super League con Liverpool-Chelsea, raccontata da Gaia Brunelli.

Competizione Data Ora Partita Canali Sky Telecronaca 2. Bundesliga Venerdì 20 novembre 18.30 Arminia Bielefeld-FC Magdeburg Sport Calcio e 253 Elia Faggion Women’s Super League Sabato 21 novembre 13.45 Liverpool-Chelsea 257 Gaia Brunelli 2. Bundesliga Domenica 22 novembre 13.30 Kaiserslautern-Dynamo Dresden Sport Mix Riccardo Morelli

La Casa dello Sport Internazionale accompagnerà le partite sabato dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18 con Federica Lodi e Paolo Ciarravano. Domenica l’appuntamento sarà dalle 19.30 con Federica Lodi e Paolo Di Canio. Dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Niccolò Omini e Valentina Mariani approfondisce i temi dei campionati esteri.

Serie C, tutta la quindicesima giornata su Sky e NOW

La quindicesima giornata di Serie C Sky Wifi si svilupperà da venerdì 20 a lunedì 23 novembre. Ad aprire il turno saranno Casertana-Salernitana e Trento-Cittadella, entrambe venerdì alle 20.30.

Sabato il calendario si dividerà tra le 14.30 e le 17.30, con incontri come Audace Cerignola-Barletta, Crotone-Cosenza e Savoia-Sorrento. Domenica si comincerà alle 12.30, con Catania-Bari alle 15 e altre cinque partite alle 17.30. Lunedì sono indicati i posticipi Grosseto-Guidonia Montecelio e Lecco-Lumezzane.

Data Ora Partita Canali Sky Venerdì 20 novembre 20.30 Casertana-Salernitana Sport Calcio e 251 Venerdì 20 novembre 20.30 Trento-Cittadella Sport Mix e 252 Sabato 21 novembre 14.30 Inter U23-Potenza 251 Sabato 21 novembre 14.30 Treviso-Pergolettese 252 Sabato 21 novembre 14.30 Ostiamare-Atalanta U23 253 Sabato 21 novembre 14.30 Monopoli-Cavese 254 Sabato 21 novembre 14.30 Audace Cerignola-Barletta 255 Sabato 21 novembre 14.30 Vado-Latina 256 Sabato 21 novembre 17.30 Pineto-Pescara 251 Sabato 21 novembre 17.30 Giana Erminio-Juventus Next Gen 252 Sabato 21 novembre 17.30 Campobasso-Vis Pesaro 253 Sabato 21 novembre 17.30 Crotone-Cosenza 254 Sabato 21 novembre 17.30 Savoia-Sorrento 255 Sabato 21 novembre 17.30 Folgore Caratese-Arzignano Valchiampo 256 Domenica 22 novembre 12.30 Union Brescia-Renate Sport Calcio e 252 Domenica 22 novembre 12.30 Scafatese-Foggia Sport Max e 257 Domenica 22 novembre 12.30 Pro Vercelli-Novara 258 Domenica 22 novembre 14.30 Torres-Spezia 251 Domenica 22 novembre 14.30 Livorno-Ravenna 253 Domenica 22 novembre 14.30 Altamura-Casarano 254 Domenica 22 novembre 14.30 Pianese-Gubbio 255 Domenica 22 novembre 14.30 Alcione Milano-Ospitaletto Franciacorta 256 Domenica 22 novembre 15.00 Catania-Bari Sport Calcio e 252 Domenica 22 novembre 17.30 Sambenedettese-Guidonia Montecelio Sport Max e 252 Domenica 22 novembre 17.30 Forlì-Reggiana 253 Domenica 22 novembre 17.30 AZ Picerno-Giugliano 254 Domenica 22 novembre 17.30 Dolomiti Bellunesi-Carpi 255 Domenica 22 novembre 17.30 Desenzano Calvina-Albinoleffe 256 Lunedì 23 novembre 20.30 Grosseto-Guidonia Montecelio Sport Uno e 252 Lunedì 23 novembre 20.45 Lecco-Lumezzane Sport Max e 253

Mercoledì 25 novembre due recuperi di Serie C

La programmazione proseguirà mercoledì 25 novembre con due recuperi della quattordicesima giornata. Alle 14.30 si giocherà Audace Cerignola-Inter U23, valida per il girone C. Alle 18 toccherà ad Atalanta U23-Pineto, incontro del girone B.

Data Ora Partita Canali Sky Mercoledì 25 novembre 14.30 Audace Cerignola-Inter U23 Sport Uno e 251 Mercoledì 25 novembre 18.00 Atalanta U23-Pineto Sport Max e 255

Per tutto il weekend, Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport offriranno aggiornamenti, risultati, interviste e approfondimenti. Il racconto della Serie A comprenderà pre e postpartita per ogni incontro, live blog, video, podcast e gli Skylights di tutte le gare. Per la Serie C sono previsti appuntamenti dedicati ai tre gironi, notizie e highlights.