Coppe europee su Sky e NOW: Manchester City-Napoli apre la tre giorni dal 24 al 26 novembre

Champions League con Napoli, Como e Inter, poi Milan e Juventus in Europa League e Atalanta in Conference. Il programma delle italiane, i canali, le telecronache e gli studi di approfondimento.

Tre serate consecutive di calcio europeo, con 53 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW. Da martedì 24 a giovedì 26 novembre tornano Champions League, Europa League e Conference League: ad aprire il programma delle italiane saranno Napoli e Como, seguite dall’Inter mercoledì. Giovedì toccherà invece a Milan, Juventus e Atalanta.

Il palinsesto comprende 17 incontri della quinta giornata della league phase di Champions e 36 partite tra il quinto turno di Europa League e il quarto di Conference League, con la possibilità di seguire le sfide in contemporanea attraverso Diretta Gol.

Champions League: martedì Manchester City-Napoli e Como-AEK Atene

Martedì 24 novembre alle 21 il Napoli sarà impegnato all’Etihad Stadium contro il Manchester City. La partita andrà in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, con la telecronaca di Federico Zancan e il commento di Riccardo Montolivo. A bordocampo Gianluigi Bagnulo, Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio; il racconto per Diretta Gol sarà affidato a Riccardo Gentile.

Alla stessa ora il Como ospiterà l’AEK Atene al Sinigaglia, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Dario Massara, commento di Massimo Gobbi, con Marco De Micheli e Marina Presello inviati. Su Diretta Gol la voce sarà quella di Davide Polizzi.

La serata inizierà alle 18.45 con Galatasaray-Aston Villa e Bodø Glimt-LASK. Alle 21, insieme alle due italiane, spazio anche ad Arsenal-Borussia Dortmund, Real Madrid-PSV Eindhoven, Feyenoord-Porto, Lipsia-Lens e Slovan Bratislava-Real Betis.

Diretta Gol sarà disponibile alle 18.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, mentre alle 21 l’appuntamento sarà su Sky Sport 251.

Mercoledì Inter-Stoccarda, PSG-Roma su Prime Video

Mercoledì 25 novembre alle 21 l’Inter affronterà lo Stoccarda a San Siro. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, con Fabio Caressa e Beppe Bergomi in telecronaca. Inviati Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Niccolò Omini; Paolo Ciarravano seguirà la partita per Diretta Gol.

Alla stessa ora si giocherà anche PSG-Roma, disponibile su Prime Video. I clienti Sky abbonati ad Amazon Prime potranno accedere alla partita attraverso l’app Prime Video presente su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Per bar e hotel, l’accordo con Amazon Prime Video permette invece a Sky Business di proporre tutti i 203 incontri della Champions League, compreso il miglior match del mercoledì. L’offerta Sky e NOW per la competizione comprende 185 partite in esclusiva fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027.

Il programma di mercoledì prevede alle 18.45 Sabah-Barcellona e Slavia Praga-Villarreal. Alle 21, oltre a Inter-Stoccarda, saranno trasmesse Lille-Bayern Monaco, Club Brugge-Liverpool, Sporting Lisbona-Manchester United, Atletico Madrid-Viking e Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe.

Diretta Gol accompagnerà gli anticipi su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, per poi spostarsi alle 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport 251.

Gli studi Champions e l’appuntamento con la Youth League

L’approfondimento sarà affidato a Sky Calcio Show: dalle 18 Licia Virdis introdurrà gli anticipi, mentre dalle 20 e nel postpartita delle 23 la conduzione passerà a Federica Masolin.

Martedì, accanto a Masolin, ci saranno Paolo Condò, Fabio Capello, Paolo Di Canio e Zvonimir Boban. Mercoledì saranno presenti Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Alessandro Florenzi. A mezzanotte, in entrambe le serate, spazio all’After Party Show con Mario Giunta.

Appuntamento anche con la Youth League: mercoledì 25 novembre alle 16, su Sky Sport Calcio, sarà trasmessa PSG U19-Roma U20, valida per la quinta giornata della league phase.

Europa League: giovedì Olympiacos-Milan e Juventus-Omonia Nicosia

Giovedì 26 novembre il Milan sarà la prima italiana a scendere in campo in Europa League. Alle 18.45 i rossoneri affronteranno in trasferta l’Olympiacos, con diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 253.

La telecronaca sarà di Riccardo Gentile, affiancato da Luca Marchegiani. Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini saranno gli inviati, mentre Dario Massara racconterà l’incontro per Diretta Gol.

Alle 21 toccherà alla Juventus, impegnata all’Allianz Stadium contro l’Omonia Nicosia. La partita sarà disponibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, con Maurizio Compagnoni e Giancarlo Marocchi al commento. A bordocampo Giovanni Guardalà e Federico Cosatti; su Diretta Gol la voce sarà quella di Daniele Barone.

Tra gli altri incontri di Europa League con un canale dedicato figurano Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen, Celta Vigo-Bournemouth e Besiktas-Hapoel Beer Sheva alle 18.45; Crystal Palace-Real Sociedad, Hoffenheim-Sturm Graz e Sunderland-Jagiellonia alle 21.

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Conference League: Atalanta in trasferta contro il Borac Banja Luka

Sempre giovedì 26 novembre alle 21, l’Atalanta sarà impegnata in Conference League sul campo del Borac Banja Luka. Diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 254, con la telecronaca di Davide Polizzi e il commento di Fernando Orsi. Inviato Massimiliano Nebuloni, con Federico Botti per Diretta Gol.

Il programma della Conference inizierà già alle 16.30 con Kairat Almaty-Mjällby AIF, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254, con telecronaca di Luca Pellegrini.

Per seguire contemporaneamente le partite delle due competizioni, Diretta Gol sarà in onda alle 18.45 su Sky Sport Max e Sky Sport 251 e alle 21 su Sky Sport 251.

Giovedì gli approfondimenti con Masolin e Del Piero

La serata sarà accompagnata da Studio Europa e Conference League. Dalle 18 Mario Giunta sarà in compagnia di Alessandro Costacurta e Federico Zancan. Dalle 20 e nuovamente alle 23, Federica Masolin guiderà lo studio con Alessandro Del Piero, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini, raggiunti nel postpartita da Costacurta.

Da mezzanotte tornerà l’After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora, Goleador Europa, condotto da Martina Quaranta, proporrà il riepilogo dei gol segnati sui campi continentali.