Scherma, Livorno ospiterà i Mondiali Master 2029: candidatura approvata con 122 voti

L’assegnazione ufficializzata al Congresso FIE di Budapest. La città toscana tornerà a ospitare la rassegna dopo l’edizione del 2018. Mazzone: “Soddisfatti, orgogliosi e determinati”.

I Campionati del Mondo Master di scherma 2029 si disputeranno a Livorno. L’assegnazione è stata ufficializzata a Budapest, durante il Congresso della Federazione internazionale, dove la candidatura italiana ha raccolto 122 voti favorevoli e una sola astensione.

La rassegna iridata Veterani tornerà così in Italia dopo undici anni, nella stessa città che l’aveva ospitata nel 2018.

La candidatura presentata al Congresso FIE

A illustrare la proposta sono stati il presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, e la consigliera federale Daria Marchetti.

Alla presentazione è seguita la relazione di Leonardo Patti, presidente dell’Associazione nazionale Master e componente del Consiglio Veterani della FIE. Il voto ha quindi confermato l’assegnazione alla città toscana.

Mazzone: “Livorno sede prestigiosa e ideale”

“Siamo soddisfatti, orgogliosi e determinati a confermare ancora una volta la centralità italiana nel panorama schermistico internazionale”, ha dichiarato Mazzone dopo l’assegnazione.

Il presidente federale ha sottolineato il legame tra la città e la disciplina: “Livorno, con la sua straordinaria tradizione, sarà sede prestigiosa e ideale di un grande evento, che seguirà di un anno il Mondiale giovanile di Roma”.

Per Mazzone, le assegnazioni rappresentano un riconoscimento al lavoro svolto dall’Italia per promuovere la scherma e valorizzarla nelle diverse fasce d’età.

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Da Roma 2028 a Livorno 2029

Il Mondiale Master si inserisce in un biennio che vedrà l’Italia organizzare due appuntamenti iridati. Nel 2028 Roma ospiterà i Campionati del Mondo Giovani e Cadetti, prima del ritorno dei Veterani a Livorno nel 2029.