Livorno capitale della scherma: assegnati i Mondiali Master 2029, l’Italia torna protagonista

Livorno ospiterà i Campionati del Mondo Master di scherma 2029. L’assegnazione è stata ufficializzata oggi durante il Congresso della Federazione Internazionale di Scherma riunito a Budapest. Un riconoscimento di grande prestigio per la città toscana e per l’intero movimento italiano, che tornerà così a organizzare una rassegna iridata dedicata agli atleti Master dopo undici anni. L’ultima edizione disputata in Italia fu infatti proprio quella di Livorno nel 2018.

Mondiali Master 2029 a Livorno: candidatura approvata con 122 voti

A presentare ufficialmente la candidatura italiana sono stati il presidente della FIS Luigi Mazzone e la consigliera federale Daria Marchetti. La proposta ha ricevuto un consenso praticamente unanime da parte del Congresso FIE: dopo la relazione di Leonardo Patti, presidente dell’AMIS e componente del Consiglio Veterani della Federazione Internazionale, Livorno ha ottenuto 122 voti favorevoli e un solo astenuto.

Il risuolato conferma quindi la grande considerazione di cui gode l’organizzazione italiana all’interno della scherma mondiale e premia una città della tradizione profondamente legata a questo sport.

Italia ancora al centro della scherma mondiale

Il Mondiale Master di Livorno arriverà inoltre appena un anno dopo un altro grande appuntano internazionale assegnato all’Italia: nel 2028 Roma ospiterà infatti i Campionati del Mondo Giovani e Cadetti. Due eventi consecutivi che rafforzano ulteriormente il ruolo del nostro Paese nel panorama schermissimo internazionale.

Il presidente Mazzone ha poi espresso soddisfazione per l’assegnazione, sottolineando l’orgoglio della Federazione e volontà di confermare la centralità italiana nella scherma mondiale.