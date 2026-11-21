MotoGP Portogallo, Bezzecchi vince la Sprint: Marquez cade, Aprilia campione tra i team

Dopo la pole, il riminese domina davanti a Raul Fernandez e Alex Marquez. Marc Marquez cade al penultimo giro e rimanda la festa mondiale. Martin quinto, domenica la gara lunga alle 14.

Marco Bezzecchi conquista la Sprint del GP del Portogallo e completa un sabato da protagonista dopo la pole position. A Portimao il pilota Aprilia vince davanti a Raul Fernandez e Alex Marquez, mentre Marc Marquez cade al penultimo giro e manca l’occasione di chiudere il Mondiale.

Il risultato consegna intanto un titolo a Noale: grazie al successo di Bezzecchi e al quinto posto di Jorge Martin, Aprilia Racing è campione del mondo MotoGP 2026 nella classifica team.

Bezzecchi domina la Sprint, Fernandez e Alex Marquez sul podio

Bezzecchi taglia il traguardo in 19’48”999, alla media di 166,8 km/h, e lascia Fernandez, sulla moto del team Trackhouse, a 8”378. Terzo Alex Marquez con la Ducati Gresini, staccato di 11”568.

Il vincitore firma anche il giro più veloce: al terzo passaggio ferma il cronometro a 1’38”418, con una media di 167,9 km/h.

Ai piedi del podio conclude Pedro Acosta con la KTM, davanti a Martin e ad Ai Ogura. Fabio Di Giannantonio termina settimo, seguito da Fabio Quartararo, Iker Lecuona e Jack Miller.

Fuori dai primi dieci gli altri italiani: Enea Bastianini è undicesimo, Luca Marini quindicesimo e Morbidelli sedicesimo.

Marquez cade, il Mondiale resta aperto

La caduta al penultimo giro impedisce a Marc Marquez di sfruttare il match point iridato. Restano in corsa Bezzecchi e soprattutto Jorge Martin, che con il quinto posto mantiene aperta la sfida per il titolo.

La situazione tornerà a essere decisiva nella gara lunga di domenica 22 novembre, alle 14. Martin dovrà ancora provare a rinviare il verdetto all’ultimo appuntamento della stagione, previsto una settimana dopo a Valencia.

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Aprilia conquista il titolo mondiale team

Per Aprilia il sabato portoghese vale già un traguardo storico. I risultati di Bezzecchi e Martin rendono ufficiale la conquista del Mondiale riservato ai team.

È il punto più alto raggiunto da Aprilia Racing dal suo ingresso in MotoGP nel 2015 con il progetto RS-GP.

L’ordine d’arrivo della Sprint di Portimao

Posizione Pilota Moto Tempo o distacco 1° Marco Bezzecchi Aprilia 19’48”999 2° Raul Fernandez Aprilia +8”378 3° Alex Marquez Ducati +11”568 4° Pedro Acosta KTM +11”888 5° Jorge Martin Aprilia +12”058 6° Ai Ogura Aprilia +12”217 7° Fabio Di Giannantonio Ducati +12”658 8° Fabio Quartararo Yamaha +18”392 9° Iker Lecuona Ducati +19”077 10° Jack Miller Yamaha +19”467

Domenica Bezzecchi riparte dalla pole

Il successo nella Sprint segue la pole con record della pista in 1’37”201 ottenuta da Bezzecchi nelle qualifiche della mattina. Il pilota Aprilia scatterà davanti a tutti anche nella gara di domenica, con Marc Marquez e Di Giannantonio a completare la prima fila.

In seconda fila partiranno Fernandez, Alex Marquez e Acosta. Martin aprirà la terza davanti a Fermin Aldeguer e Johann Zarco, nella gara che potrebbe assegnare il titolo piloti.