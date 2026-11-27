Calcio su Sky e NOW, da Inter-Genoa ad Arsenal-City: il programma del weekend

Dal 27 al 30 novembre tre partite della tredicesima giornata di Serie A, Premier League, Bundesliga e il sedicesimo turno di Serie C. Oggi alle 20 su Sky Sport Uno il quinto episodio di “Reload”, dedicato a Walter Zenga.

Inter-Genoa, Arsenal-Manchester City e Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen sono tra gli appuntamenti del fine settimana di calcio su Sky e in streaming su NOW. Il programma da oggi, venerdì 27 novembre, a lunedì 30 novembre, comprende Serie A, Premier League, Bundesliga, 2. Bundesliga e Serie C.

Per la tredicesima giornata di Serie A Enilive le tre gare in co-esclusiva saranno Venezia-Bologna, questa sera alle 20.45, Inter-Genoa, sabato allo stesso orario, e Roma-Monza, domenica alle 18. Tutte saranno disponibili anche in 4K.

Domenica il calcio internazionale proporrà Arsenal-Manchester City alle 17.30, all’Emirates Stadium, e Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen alle 19.30. La sedicesima giornata di Serie C Sky Wifi si aprirà invece questa sera con Foggia-Casertana e Cavese-Scafatese, per concludersi lunedì con Latina-Grosseto e Reggiana-Ostiamare.

“Reload”, Walter Zenga protagonista oggi alle 20

Prima delle partite, oggi alle 20 su Sky Sport Uno, andrà in onda il quinto episodio di Reload, la produzione originale Sky Sport sulla vita e sulla carriera dei protagonisti della propria squadra editoriale.

La puntata, disponibile anche on demand, sarà dedicata a Walter Zenga: dagli inizi nella periferia milanese all’arrivo all’Inter, con la conquista di scudetto e Coppa UEFA, fino alle esperienze da allenatore in Italia e all’estero.

Serie A Enilive, tredicesima giornata: le partite su Sky e NOW

Venerdì 27 novembre, ore 20.45 – Venezia-Bologna

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

Telecronaca Daniele Barone, commento Massimo Gobbi. Inviati Marina Presello e Mario Giunta.

Sabato 28 novembre, ore 20.45 – Inter-Genoa

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo. Inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.

Domenica 29 novembre, ore 18 – Roma-Monza

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Alessio Scharchilli. Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Premier League, dodicesima giornata: programma e telecronache

Venerdì 27 novembre

Ore 21 – Nottingham Forest-Chelsea: Sky Sport Max. Telecronaca Paolo Ciarravano.

Sabato 28 novembre

Ore 16 – Manchester United-Brentford: Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Telecronaca Massimo Marianella.

Ore 16 – Leeds-Coventry City: Sky Sport Mix. Telecronaca Matteo Marceddu.

Ore 18.30 – Ipswich Town-Aston Villa: Sky Sport Max. Telecronaca Federico Botti.

Domenica 29 novembre

Ore 13 – Everton-Liverpool: Sky Sport Arena e Sky Sport 4K. Telecronaca Paolo Ciarravano.

Ore 15.05 – Sunderland-Tottenham: Sky Sport Arena e Sky Sport 259. Telecronaca Nicolò Ramella.

Ore 15.05 – Brighton-Newcastle: Sky Sport 257. Telecronaca Federico Zanon.

Ore 15.05 – Fulham-Bournemouth: Sky Sport 258. Telecronaca Matteo Marceddu.

Ore 17.30 – Arsenal-Manchester City: Sky Sport Arena. Telecronaca Massimo Marianella.

Bundesliga, undicesima giornata: spicca Dortmund-Leverkusen

Venerdì 27 novembre

Ore 20.30 – Werder Brema-Borussia Mönchengladbach: Sky Sport 255. Telecronaca Federico Casotti.

Sabato 28 novembre

Ore 15.30 – Amburgo-Bayern Monaco: Sky Sport Max. Telecronaca Pietro Nicolodi.

Ore 18.30 – Stoccarda-Eintracht Francoforte: Sky Sport Mix. Telecronaca Federico Zanon.

Domenica 29 novembre

Ore 15.30 – Friburgo-Lipsia: Sky Sport Mix. Telecronaca Alessandro Sugoni.

Ore 17.30 – Hoffenheim-Augsburg: Sky Sport 258. Telecronaca Giovanni Rispoli.

Ore 19.30 – Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen: Sky Sport Arena e Sky Sport 259. Telecronaca Pietro Nicolodi.

2. Bundesliga, tredicesima giornata: i due incontri in diretta

Venerdì 27 novembre, ore 18.30 – Heidenheim-Norimberga

Sky Sport Max. Telecronaca Elia Faggion.

Sabato 28 novembre, ore 13 – Hertha Berlino-Karlsruher SC

Sky Sport Max. Telecronaca Calogero Destro.

Serie C Sky Wifi, sedicesima giornata: il calendario su Sky e NOW

Venerdì 27 novembre, ore 20.30

Foggia-Casertana: Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Cavese-Scafatese: Sky Sport 253.

Sabato 28 novembre, ore 14.30

Pescara-Pianese: Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Guidonia Montecelio-Campobasso: Sky Sport 252.

Gubbio-Vado: Sky Sport 253.

Carpi-Lecco: Sky Sport 254.

Giugliano-Team Altamura: Sky Sport 255.

Novara-Alcione Milano: Sky Sport 256.

Sabato 28 novembre, ore 17.30

Salernitana-Monopoli: Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Ospitaletto Franciacorta-Union Brescia: Sky Sport 252.

Sorrento-Cosenza: Sky Sport 253.

Pergolettese-Giana Erminio: Sky Sport 254.

Lumezzane-Desenzano Calvina: Sky Sport 255.

Domenica 29 novembre, ore 12.30

Barletta-Inter U23: Sky Sport Calcio e Sky Sport 258.

Spezia-Pineto: Sky Sport Mix e Sky Sport 257.

Arzignano Valchiampo-Trento: Sky Sport 259.

Domenica 29 novembre, ore 14.30

Casarano-Catania: Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Potenza-Audace Cerignola: Sky Sport 252.

Ravenna-Torres: Sky Sport 253.

Cittadella-Pro Vercelli: Sky Sport 254.

Perugia-Livorno: Sky Sport 255.

Juventus Next Gen-Dolomiti Bellunesi: Sky Sport 256.

Domenica 29 novembre, ore 17.30

Bari-Savoia: Sky Sport 252.

Vis Pesaro-Sambenedettese: Sky Sport 253.

Crotone-AZ Picerno: Sky Sport 254.

Atalanta U23-Forlì: Sky Sport 255.

Albinoleffe-Treviso: Sky Sport 256.

Renate-Folgore Caratese: Sky Sport 257.

Lunedì 30 novembre

Ore 20.30 – Latina-Grosseto: Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.

Ore 20.45 – Reggiana-Ostiamare: Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Gli studi del weekend, da Friday Night a Sky Calcio Club

Oggi, dalle 20 e dalle 22.45, Friday Night sarà condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano, con Massimo Marianella e Lorenzo Minotti.

Sabato La Casa dello Sport accompagnerà il pomeriggio dalle 14 e dalle 16.50, con Mario Giunta, Stefano De Grandis e Riccardo Gentile. Dalle 20 e dalle 22.45 toccherà a Sky Saturday Night, con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Walter Zenga.

Domenica si partirà alle 12 con La Casa dello Sport, affidata a Sara Benci con Federico Zancan e Angelo Carotenuto. Dalle 15.30, Sunday Football vedrà Leo Di Bello insieme a Maurizio Compagnoni, Massimo Caputi e Giancarlo Marocchi.

Dalle 20 e dalle 22.45 tornerà Sky Calcio Club, con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Giancarlo Marocchi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. Alle 20.45 spazio anche agli aggiornamenti di Campo Aperto Domenica, con Leo Di Bello, Dario Massara, Marco Nosotti e Luca Marchetti.

Lunedì, dalle 22.45, chiusura con L’Originale: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno affiancati da Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino, Alessandro Costacurta e Luca Gotti.

Gli approfondimenti sul calcio internazionale

La Casa dello Sport Internazionale sarà in onda sabato dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18, con Federica Lodi e Paolo Ciarravano. Domenica, dalle 19.30, in studio Federica Lodi e Paolo Di Canio.

Dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow, con Niccolò Omini e Valentina Mariani, approfondirà i temi dei campionati esteri. La copertura proseguirà su Sky Sport 24, SkySport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport, con notizie, video, highlights e rubriche dedicate.