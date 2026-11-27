Rugby, Italia-Fiji apre le Finals: oggi alle 17.40 su Sky, NOW e TV8

A Twickenham sei incontri da venerdì 27 a domenica 29 novembre per definire i piazzamenti del Nations Championship 2026. Tutte le partite su Sky Sport Arena e NOW, con gli azzurri anche in chiaro. Francia-Sudafrica assegnerà il titolo.

Sarà Italia-Fiji ad aprire oggi, venerdì 27 novembre alle 17.40, il fine settimana delle Finals del Nations Championship 2026. Gli azzurri scenderanno in campo a Twickenham, a Londra: l’incontro sarà trasmesso su Sky Sport Arena, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8.

Il programma comprende sei partite distribuite fino a domenica 29 novembre, tutte nello stesso stadio, per stabilire i piazzamenti conclusivi della competizione. Sky Sport Arena e NOW seguiranno l’intera fase finale.

L’appuntamento che assegnerà il titolo è Francia-Sudafrica, in calendario domenica alle 17.40. Il giorno precedente, allo stesso orario, Inghilterra e Nuova Zelanda si contenderanno il terzo posto.

Venerdì 27 novembre: Italia-Fiji e Irlanda-Australia

Ore 17.40 – Italia-Fiji

Diretta su Sky Sport Arena e TV8, in streaming su NOW. Telecronaca di Francesco Pierantozzi, con il commento di Federico Fusetti.

Ore 21.10 – Irlanda-Australia

Diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Telecronaca di Paolo Malpezzi, commento di Pippo Frati.

Sabato 28 novembre: Galles-Giappone e la finale per il terzo posto

Ore 14.10 – Galles-Giappone

Diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Telecronaca di Paolo Malpezzi, con Andrea De Rossi al commento.

Ore 17.40 – Inghilterra-Nuova Zelanda

La sfida per il terzo posto sarà trasmessa su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Telecronaca di Francesco Pierantozzi, commento di Andrea De Rossi.

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Domenica 29 novembre: Scozia-Argentina e Francia-Sudafrica

Ore 14.10 – Scozia-Argentina

Diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Telecronaca di Moreno Molla, con il commento di Federico Fusetti.

Ore 17.40 – Francia-Sudafrica

La finalissima del Nations Championship 2026 sarà visibile su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. A raccontarla saranno Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi.

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