Serie C Next Step, nuove telecamere e spazi per i club nella sede di Sky

A Milano il confronto tra Lega Pro, società, arbitri e partner sul futuro del campionato. Sky sarà produttore audiovisivo fino al 2031. Presentato anche il nuovo Live stats partner Netwin.news.

Nuove telecamere negli stadi, produzione da remoto e spazi dedicati ai club nella sede di Sky Italia. Sono alcuni dei temi affrontati a «Serie C Next Step», l’evento che si è svolto giovedì 19 novembre negli studi di Milano Rogoredo. Dirigenti della Serie C e di Sky Sport, rappresentanti della CAN C, società e partner della Lega Pro si sono confrontati sui progressi delle ultime stagioni e sugli obiettivi futuri.

Marani e Zola, crescita del campionato e sviluppo dei giovani

La giornata, condotta dai giornalisti di Sky Sport Sara Benci e Marco Demicheli, si è aperta con i saluti di Andrea Duilio, Chief Executive Officer di Sky Italia, e Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News and Entertainment.

Il presidente della Serie C Matteo Marani ha ripercorso la crescita del campionato sul piano del prodotto, della percezione e del posizionamento. Il vicepresidente vicario Gianfranco Zola ha invece approfondito il ruolo della Lega nello sviluppo dei giovani e nella valorizzazione dei talenti.

Marani ha definito l’apertura degli ambienti di Lega Pro all’interno di Sky una tappa del percorso avviato tre anni fa. L’obiettivo, ha spiegato, è proseguire coniugando sviluppo e sostenibilità. Il presidente ha inoltre ringraziato Duilio e lo staff di Sky per l’accoglienza riservata a club e partner.

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Sky produttore audiovisivo della Serie C fino al 2031

Una parte dell’incontro è stata dedicata all’aggiornamento della produzione, con nuove telecamere in tutti gli impianti sportivi, una regia moderna e nuovi studi. Sono stati presentati anche gli spazi dedicati a tutti i club di Serie C negli edifici di Sky Italia.

Federico Ferri, direttore responsabile di Sky Sport, ha ricordato che da questa stagione e fino al 2031 Sky è anche il produttore audiovisivo del campionato. Il modello utilizza un’infrastruttura IP, la produzione da remoto e lo Smart Gallery Hub.

Secondo Ferri, questa evoluzione permette di migliorare la qualità del racconto delle 60 società, che per Sky rappresentano un collegamento con i territori e con le piazze calcistiche di tutta Italia.

Il confronto sul FVS e il nuovo partner per le statistiche

Dopo l’intervento di Ferri hanno preso la parola Nicola Giovanni Ayroldi, capo della commissione CAN C, e Domenico Messina, direttore tecnico dell’AIA. Entrambi hanno espresso soddisfazione per l’utilizzo della tecnologia FVS.

L’evento ha ospitato anche la presentazione ufficiale di Netwin.news come Live stats partner della Serie C.

Dopo i saluti dei vertici della Lega Pro, tra i quali il vicepresidente Giovanni Spezzaferri, i partecipanti hanno visitato le regie, le sale di produzione Sky e le aree riservate alla Serie C. Il resoconto della giornata sul sito della Serie C.