C’è chi ha fatto la storia della pallanuoto mondiale e chi continua a scriverla, giorno dopo giorno, trasferendo quell’eredità unica alle nuove generazioni.
Nel mondo anglosassone il ‘Deep Dive’ è il formato d’approfondimento per eccellenza. Una narrazione che scende ‘in profondità’, guidata da personalità capaci di analizzare la materia sportiva da una prospettiva privilegiata e autorevole.
Ed è proprio un viaggio ad alta intensità emotiva e tecnica quello proposto da FINTV, il canale della Federazione Italiana Nuoto, nell’appuntamento speciale dedicato a un’autentica leggenda della disciplina Stefano Tempesti.
Oggi Direttore Sportivo delle Nazionali ed elemento chiave nello sviluppo tecnico del progetto azzurro, Tempesti si racconta in una chiacchierata che parte dalle radici per guardare dritta al futuro.
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Tra amarcord ed evoluzione. Il viaggio di un gigante
Il racconto del DS azzurro si sviluppa lungo un doppio binario, sospeso tra la memoria di un’epopea leggendaria e la concretezza del lavoro quotidiano con un tuffo nei ricordi, le emozioni, i trionfi e gli aneddoti di una carriera vissuta a difesa della porta azzurra nelle fasi più gloriosa della pallanuoto italiana.
Il ruolo chiave nel nuovo corso, il passaggio dalla vasca alla scrivania e il contributo strategico alla crescita del movimento, garantisce continuità metodologica e mentalità vincente. Le nuove sfide internazionali analizzate dal di dentro.
La costruzione del dettaglio, il lavoro negli allenamenti e la preparazione attenta di ogni singola gara per mantenere l’Italia al vertice mondiale.
La presenza di FINTV all’interno dell’offerta Originals di Sportface riafferma l’obiettivo della piattaforma, superare la superficie del racconto sportivo per regalare agli appassionati contenuti esclusivi, analisi ad alta quota e testimonianze dirette dai protagonisti che hanno reso grande lo sport italiano.
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