È una serata positiva per le italiane in Champions League: il Napoli pareggia in trasferta contro il Manchester City, il Como vince di corto muso
Notte di Champions League ricca di emozioni e sorprese. Al Sinigaglia, il Como continua a scrivere una favola europea, battendo 1-0 l’AEK Atene grazie a un eurogol decisivo di Milla. La vittoria, la quarta nel torneo per i lariani, proietta la squadra di Cesc Fàbregas sempre più vicino alla qualificazione agli ottavi di finale, confermando la straordinaria crescita di un progetto che non smette di stupire.
Sul fronte inglese, invece, il Napoli di Massimiliano Allegri sfiora il colpaccio all’Etihad Stadium, strappando un prezioso e meritato 2-2 contro il temibile Manchester City. I partenopei dimostrano grande carattere, solidità difensiva e qualità tattica, tenendo testa ai Citizens per gran parte dell’incontro.
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Le reti di Rasmus Hojlund e una splendida, imprevedibile giocata di Noa Lang accendono le speranze di una vittoria storica in terra britannica. Tuttavia, la reazione degli inglesi riporta la partita in parità, annullando il sogno dei tre punti ma confermando l’ottimo momento di forma della squadra azzurra.
Napoli e Como tengono il passo e non perdono: ottimo trend per i lombardi
Il pareggio contro gli inglesi rappresenta un segnale importantissimo per le ambizioni del Napoli in questa edizione della Champions League.
Nonostante il legittimo rammarico per il risultato finale, la prestazione di Hojlund e compagni dimostra che la squadra di Allegri può competere ad altissimi livelli contro le migliori formazioni del continente. Mentre il Como sogna in grande, il Napoli raccoglie i frutti di un lavoro solido, guardando al futuro con rinnovata e meritata fiducia.