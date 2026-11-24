Il Senegal ha vinto la Coppa d’Africa: accolto il ricorso al Tar, cosa è successo

Stavolta è tutto vero: il Tas ha accolto il ricorso del Senegal che, di conseguenza, ha vinto la Coppa d’Africa 2025. Altro ribaltone storico

Il Senegal è definitivamente campione d’Africa. A dieci mesi dalla combattutissima finale contro il Marocco, il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna ha accolto il ricorso della federazione senegalese, ribaltando la controversa decisione della CAF che aveva assegnato la vittoria per 3-0 a tavolino ai marocchini. Resta dunque valido il verdetto maturato sul campo: 1-0 per i Leoni della Teranga dopo i tempi supplementari.

Al centro della diatriba c’era quanto accaduto nel concitato finale della partita: dopo l’assegnazione di un rigore al Marocco, i giocatori senegalesi avevano momentaneamente lasciato il terreno di gioco in segno di protesta, per poi rientrare su invito del capitano Sadio Mané e completare regolarmente l’incontro.

La CAF aveva interpretato quell’uscita temporanea come un abbandono della partita, ma il TAS ha applicato la cosiddetta “field of play doctrine”. Secondo questo principio giuridico, le decisioni dell’arbitro in campo non possono essere riesaminate a posteriori dagli organi di giustizia sportiva, a meno di malafede o condotta arbitraria.

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Poiché il direttore di gara aveva ordinato la ripresa e la partita era giunta alla sua naturale conclusione, il risultato non poteva essere modificato d’ufficio.

Sentenza storica per il Senegal: ha (finalmente) vinto la Coppa d’Africa

La sentenza, tuttavia, non cancella le responsabilità disciplinari: il CT senegalese Pape Bouna Thiaw è stato squalificato per cinque partite con un’ammenda di 100.000 dollari, mentre diversi giocatori di entrambe le squadre hanno ricevuto turni di stop per comportamento antisportivo.

Una distinzione netta che salva il titolo, ma sanziona gli eccessi, chiudendo definitivamente una delle pagine più controverse della storia della Coppa d’Africa.