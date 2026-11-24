Judo, Grand Slam di Tokyo: i convocati dell’Italia, c’è Savita Russo

L’Italia si prepara al Grand Slam di Tokyo con l’intenzione di fare molto bene: tra i convocati c’è anche Savita Russo

La stagione internazionale del judo sta entrando nelle sue fasi decisive e l’appuntamento di maggior prestigio in calendario è l’ultimo Grand Slam del 2026, in programma sabato 5 e domenica 6 dicembre al Tokyo Metropolitan Gymnasium.

Questo torneo, penultimo atto dell’IJF World Tour, riveste un’importanza cruciale: mette in palio punti fondamentali per la corsa al ranking olimpico verso Los Angeles 2028 e segna la scadenza per la qualificazione al Master di Dushanbe, evento a inviti riservato ai migliori 36 judoka della classifica mondiale.

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Per questa trasferta nipponica, la Federazione Italiana Judo ha scelto una strada chiara e proiettata al futuro: ci saranno i giovani e le seconde linee. La delegazione azzurra sarà composta da undici atleti, con l’assenza programmata delle grandi stelle del movimento, lasciate a riposo o in fasi di preparazione specifica. L’obiettivo è testare sul tatami più prestigioso del mondo le nuove promesse e i judoka in cerca di rilancio.

I nomi dell’Italia in vista del Grand Slam di Tokyo

In campo femminile scenderanno sul tatami Francesca Milani e Giulia Ghiglione (-48 kg), Michela Terranova (-57 kg), Savita Russo, Thauany David Capanni Dias (-63 kg) e Martina Esposito (-78 kg). Sul fronte maschile, la squadra sarà affidata a Biagio D’Angelo (-60 kg), Manuel Parlati e Bright Maddaloni Nosa (-81 kg), Cristiano Mincinesi (-90 kg) e Daniele Accogli (-100 kg).

Una spedizione senza l’obbligo del risultato immediato, ma che rappresenta un’occasione d’oro per accumulare esperienza, misurarsi con l’élite globale e gettare le basi solide per il prossimo ciclo olimpico, valorizzando la straordinaria profondità del vivaio tricolore.