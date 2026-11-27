Premier Padel, Mexico Major su Sky e NOW: da oggi i quarti di finale

Ad Acapulco entra nel vivo l’ultimo Major della stagione. Quarti venerdì 27 novembre, semifinali sabato e finali nella notte tra domenica 29 e lunedì 30. Oggi alle 13.30 anche una nuova puntata di “This is Padel”.

Il Mexico Major 2026 entra nella fase decisiva con i quarti di finale di oggi, venerdì 27 novembre. Dalle 23 comincerà la diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con gli incontri disponibili anche in streaming su NOW. L’Arena GNP Seguros di Acapulco ospita l’ultimo Major della stagione del Premier Padel.

Tra i temi del torneo c’è il ritorno della coppia Tapia/Coello, nuovamente in campo dopo l’infortunio di Tapia. Nel tabellone femminile l’attenzione è rivolta alle prime tre coppie del ranking: Triay/Brea, González/Josemaría e Ustero/Sanchez.

Il programma televisivo proseguirà con le semifinali di sabato e si concluderà nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 novembre, quando saranno assegnati i titoli femminile e maschile.

Venerdì 27 novembre: i quarti dalle 23

La copertura dei quarti di finale inizierà alle 23 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, oltre che in streaming su NOW. Le telecronache saranno affidate ad Alessandro Lupi ed Emiliano Siciliani.

Sabato 28 novembre: gli orari delle semifinali

Le semifinali saranno trasmesse dalle 23 su Sky Sport Tennis e dalle 23.15 su Sky Sport Uno, con diretta streaming su NOW. Al racconto degli incontri ci saranno Alessandro Lupi e Gustavo Spector.

Le finali nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 novembre

La finale femminile è in programma a mezzanotte, all’inizio di lunedì 30 novembre. La finale maschile seguirà alle 2 della stessa notte.

Entrambi gli appuntamenti saranno visibili su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con le telecronache di Saverio Palmieri ed Emiliano Pozzoni.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

“This is Padel” oggi alle 13.30 su Sky Sport Arena

Prima delle sfide di Acapulco, oggi alle 13.30 su Sky Sport Arena andrà in onda una nuova puntata di This is Padel, il programma curato e condotto da Alessandro Lupi.

L’episodio è stato registrato al 747 Padel Club di Aprilia e proporrà analisi, highlights e approfondimenti, insieme alle interviste esclusive ai giovani talenti italiani Matilde Minelli e Giuseppe Fino.

La copertura del padel comprende inoltre notizie e approfondimenti su Sky Sport 24, SkySport.it, Sky Sport Insider, sull’app Sky Sport e sui profili social ufficiali di Sky Sport.