Ginnastica artistica, rotta su LA28, la mappa dei pass e la nuova era dell’Italia tra veterane e linea verde
Il quadriennio che porta ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 non è soltanto la rincorsa a un appuntamento a cinque cerchi, ma il banco di prova di una vera e propria transizione generazionale per la ginnastica artistica italiana.
Con il nuovo regolamento di qualificazione ormai entrato nel vivo e la rivoluzione delle 15 gare a medaglia, guidata dall’esordio assoluto della gara a squadre miste, la DTLA Arena rappresenta il traguardo di un percorso strutturato e senza margini di errore.
Dei 192 pass complessivi in palio tra uomini e donne (96 per genere), il primo snodo cruciale dei Mondiali di Rotterdam 2026 ha già distribuito i primi sei biglietti per le squadre salite sul podio (Giappone, USA e Cina al maschile; Cina, USA e Giappone al femminile).
Per l’Italia, terminata al 7° posto nella finale a squadre femminile in terra olandese, l’appuntamento con la qualificazione di gruppo è rinviato al Mondiale 2027, dove basterà piazzarsi tra le prime nove nazioni non ancora qualificate per mettere al sicuro il pass olimpico a cinque punte.
La mappa dei pass per Los Angeles 2028
Il sistema di ammissione ai Giochi combina la qualificazione delle squadre con i pass individuali contingentati e le gare per ottenere l’accesso alle Olimpiadi di LA28 appare chiaro e determinato, così come abbiamo già analizzato in Ginnastica artistica, come qualificarsi per le Olimpiadi di LA28
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Tra conferme e linea verde, il volto dell’Italia verso il 2028
In casa azzurra il percorso verso la California si proietta su un doppio binario: la gestione delle senatrici e l’innesto progressivo dei nuovi talenti esplosi tra il 2025 e il 2026.
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Le colonne della Squadra. Manila Esposito continua a essere la ginnasta di riferimento nel concorso generale e sugli attrezzi di punta, supportata dall’esperienza di Elisa Iorio e dal rientro graduale di fari carismatici come Alice D’Amato e Angela Andreoli.
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Le certezze della nuova generazione. Giulia Perotti (classe 2009) ha già dimostrato caratura internazionale chiudendo nella top 10 All-Around ai Mondiali di Rotterdam. Insieme a lei, July Marano (2008), Sofia Tonelli (2007) e le specialiste Benedetta Gava ed Emma Fioravanti garantiscono un’ampia variabilità di schieramento sui quattro attrezzi.
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I prospetti juniores. Il settore giovanile, reduce dall’argento a squadre agli Europei Juniores 2026, spinge con profili dal sicuro futuro come Clarissa Rinaldi (classe 2012, bronzo All-Around continentale), Giada Di Pietro e Dalila D’Aniello, attese al salto di categoria tra il 2027 e il 2028.
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Il settore maschile. Sul fronte GAM, l’Italia riparte dalle certezze All-Around di Yumin Abbadini e Mario Macchiati, rinvigorita dall’argento iridato al cavallo con maniglie conquistato a Rotterdam da Gabriele Targhetta e dalla crescita di Riccardo Villa e Niccolò Vannucchi.
La corsa verso LA28 non concede battute d’arresto. Con il Mondiale 2027 ormai alle porte, il Direttore Tecnico Enrico Casella e lo staff azzurro lavoreranno per blindare il pass della squadra a cinque e riaffermare l’Italia ai vertici del movimento internazionale, nel solco dei trionfi di Parigi 24.
Il gruppo resta comunque aperto e altre ginnaste sapranno inserirsi nella corsa per un posto in squadra e dire la loro nella rincorsa all’obiettivo olimpico.
Sportface e il canale Volare TV racconteranno da vicino ogni tappa di questo viaggio, accompagnando le Azzurre e gli Azzurri fino al sogno a cinque cerchi.