Eurolega, l’Olimpia Milano vince e convince contro il Lione: terzo successo di fila

L’Olimpia Milano sembra finalmente aver trovato grande continuità sul parquet: i lombardi portano a casa il terzo successo di fila, il primo in trasferta

L’Olimpia Milano continua il suo momento d’oro in Eurolega, conquistando una sofferta ma preziosissima vittoria per 95-91 sul parquet dell’ASVEL Villeurbanne. Si tratta del terzo successo consecutivo per la squadra meneghina nella massima competizione continentale, un risultato che consolida le ambizioni di classifica e ridà grande fiducia a tutto l’ambiente.

La partita è stata dominata per tre quarti da un’Armani solida e aggressiva, trascinata da una prestazione assolutamente monumentale di Moses Wright. Il lungo statunitense ha firmato un vero e proprio career-high, mettendo a referto 29 punti e dominando sotto canestro con una fisicità e una continuità di rendimento che hanno messo in seria difficoltà la difesa francese.

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A completare un quadro offensivo di alto livello, la regia di Cole e Thompson ha gestito con intelligenza i ritmi del gioco, permettendo a Milano di arrivare all’ultimo periodo con un margine di tranquillità.

Il Lione tenta la rimonta in extremis, ma vince l’Olimpia!

Tuttavia, il finale è stato un autentico “cuore in gola”. L’ASVEL, spinta dal calore del pubblico della LDLC Arena, ha tentato una furiosa rimonta, accorciando le distanze e costringendo gli italiani a difendere il vantaggio con le unghie e con i denti.

Nonostante il brivido finale e qualche inevitabile incertezza nella gestione degli ultimi possessi, Milano ha saputo mantenere la lucidità necessaria. I tiri liberi decisivi e la tenacia difensiva hanno chiuso i conti, regalando ai lombardi una vittoria esterna di enorme valore morale. Una prova di carattere che conferma la crescita della squadra.