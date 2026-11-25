Sport in tv mercoledì 25 novembre: Seghetti-Lepei con Sportface su Prime Video e Samsung TV, Italia-Corea del Sud in Coppa Davis

La sfida per il titolo italiano dei mediomassimi torna alle 19:28 su Sportface TV, disponibile su Prime Video e Samsung TV. Nel palinsesto anche la ginnastica artistica del Cairo alle 14:28 e la scherma giovanile alle 22:05. Alle 16 l’Italia affronta la Corea del Sud nei quarti di Coppa Davis. In serata Inter-Stoccarda e PSG-Roma in Champions League, oltre agli impegni europei di Scandicci e Milano nel volley femminile.

La sfida tra Eros Seghetti e Dragan Lepei per il titolo italiano dei mediomassimi 2025 è uno degli appuntamenti di Sportface TV su Prime Video e Samsung TV di mercoledì 25 novembre. Il canale ripropone l’incontro alle 19:28, in una giornata che offre anche ginnastica, atletica e scherma.

Alle 14:28 torna la prima giornata della Coppa del Mondo di ginnastica artistica del Cairo, mentre alle 22:05 è in programma la seconda giornata del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” di scherma. Nel pomeriggio Camera di Chiamata propone gli incontri con Simona Quadrella e Massimiliano Rosolino.

L’appuntamento principale del tennis è Italia-Corea del Sud, quarto di finale di Coppa Davis in programma alle 16:00. La sfida degli azzurri va in onda su SuperTennis, con copertura streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv.

La Champions League di calcio propone alle 21:00 Inter-Stoccarda su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K e PSG-Roma su Amazon Prime Video. Alla stessa ora Lille-Bayern Monaco è visibile anche in chiaro su TV8. Per la Champions femminile di volley, Scandicci affronta il Turan Tovuz alle 18:30 e Milano ospita il Levallois Paris alle 20:00.

Il programma comprende inoltre quattro incontri di Eurolega maschile, le coppe europee di basket femminile, quattro partite di Serie B e Savona-Brescia di pallanuoto. Alle 15:00 si disputa la seconda partita del Mondiale di scacchi tra Gukesh e Sindarov.

Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Gare in replica, interviste e rubriche del canale. Gli orari sono arrotondati per eccesso al minuto.

03:02 – Atletica, Meeting di Savona 2026.

– Atletica, Meeting di Savona 2026. 06:25 – Taekwondo, One Strike, One Story di Vito Dell’Aquila.

– Taekwondo, One Strike, One Story di Vito Dell’Aquila. 06:29 – Intervista sportiva, Inside – Milano Cortina con Luigi Busà.

– Intervista sportiva, Inside – Milano Cortina con Luigi Busà. 06:55 – Triathlon, Inside con Caterina Vacchi, vicepresidente FITRI.

– Triathlon, Inside con Caterina Vacchi, vicepresidente FITRI. 07:16 – Atletica, It’s Casa con Sara Fantini.

– Atletica, It’s Casa con Sara Fantini. 07:34 – Atletica, It’s Casa con Micol Majori.

– Atletica, It’s Casa con Micol Majori. 07:50 – Atletica, It’s Casa con Leonardo Fabbri.

– Atletica, It’s Casa con Leonardo Fabbri. 08:06 – Atletica, It’s Casa con Zane Weir.

– Atletica, It’s Casa con Zane Weir. 08:19 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 2.

– Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 2. 08:39 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 3.

– Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 3. 09:02 – Intervista sportiva, Inside con Ludovico Iurlaro, “Il percorso di un atleta tra sacrifici e ambizioni”.

– Intervista sportiva, Inside con Ludovico Iurlaro, “Il percorso di un atleta tra sacrifici e ambizioni”. 09:11 – Taekwondo, Inside con Gabriele Sguerri, “L’arte del taekwondo, forme e freestyle”.

– Taekwondo, Inside con Gabriele Sguerri, “L’arte del taekwondo, forme e freestyle”. 09:19 – Intervista sportiva, Inside con Andrea Abodi, “Lo sport come strumento di crescita e inclusione”.

– Intervista sportiva, Inside con Andrea Abodi, “Lo sport come strumento di crescita e inclusione”. 09:26 – Intervista sportiva, Inside con Andrea Conti, “Innovazione, lavoro e mentalità”.

– Intervista sportiva, Inside con Andrea Conti, “Innovazione, lavoro e mentalità”. 09:43 – Nuoto, Camera di Chiamata con Alessandra Mao, episodio 3.

– Nuoto, Camera di Chiamata con Alessandra Mao, episodio 3. 09:59 – Nuoto, Camera di Chiamata con Gabriele Detti, episodio 13.

– Nuoto, Camera di Chiamata con Gabriele Detti, episodio 13. 10:45 – Nuoto e atletica, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu.

– Nuoto e atletica, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu. 11:08 – Podcast sportivo, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Lorenzo Bacci e Luca Beccaro.

– Podcast sportivo, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Lorenzo Bacci e Luca Beccaro. 11:27 – Canoa, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Giulio Dressino e Nicola Ripamonti.

– Canoa, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Giulio Dressino e Nicola Ripamonti. 11:43 – Rubrica sportiva, Un Mare di Azzurri con Lorenzo Nannoni e Giuseppe del Rosso.

– Rubrica sportiva, Un Mare di Azzurri con Lorenzo Nannoni e Giuseppe del Rosso. 12:12 – Scherma, Un Mare di Azzurri con Luigi Mazzone.

– Scherma, Un Mare di Azzurri con Luigi Mazzone. 12:30 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 1.

– Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 1. 12:46 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 2.

– Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 2. 13:22 – Sport invernali, Battiti Olimpici Winter Edition, speciale.

– Sport invernali, Battiti Olimpici Winter Edition, speciale. 14:28 – Ginnastica artistica, Coppa del Mondo FIG di specialità, Cairo 2026, prima giornata.

– Ginnastica artistica, Coppa del Mondo FIG di specialità, Cairo 2026, prima giornata. 17:57 – Nuoto, Camera di Chiamata con Simona Quadrella, episodio 8.

– Nuoto, Camera di Chiamata con Simona Quadrella, episodio 8. 18:31 – Nuoto, Camera di Chiamata con Massimiliano Rosolino, episodio 9.

– Nuoto, Camera di Chiamata con Massimiliano Rosolino, episodio 9. 19:28 – Boxe, titolo italiano dei mediomassimi 2025, Eros Seghetti-Dragan Lepei.

– Boxe, titolo italiano dei mediomassimi 2025, Eros Seghetti-Dragan Lepei. 20:45 – Rubrica sportiva, Battiti Olimpici, episodio 4.

– Rubrica sportiva, Battiti Olimpici, episodio 4. 20:59 – Rubrica sportiva, Battiti Olimpici, episodio 3.

– Rubrica sportiva, Battiti Olimpici, episodio 3. 21:14 – Sport invernali, Road to Milano Cortina 2026.

– Sport invernali, Road to Milano Cortina 2026. 21:44 – Ginnastica ritmica, Sport is My Life, episodio 5.

– Ginnastica ritmica, Sport is My Life, episodio 5. 22:05 – Scherma, Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”, Trofeo Kinder Joy of Moving 2026, seconda giornata.

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