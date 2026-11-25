La sfida per il titolo italiano dei mediomassimi torna alle 19:28 su Sportface TV, disponibile su Prime Video e Samsung TV. Nel palinsesto anche la ginnastica artistica del Cairo alle 14:28 e la scherma giovanile alle 22:05. Alle 16 l’Italia affronta la Corea del Sud nei quarti di Coppa Davis. In serata Inter-Stoccarda e PSG-Roma in Champions League, oltre agli impegni europei di Scandicci e Milano nel volley femminile.
La sfida tra Eros Seghetti e Dragan Lepei per il titolo italiano dei mediomassimi 2025 è uno degli appuntamenti di Sportface TV su Prime Video e Samsung TV di mercoledì 25 novembre. Il canale ripropone l’incontro alle 19:28, in una giornata che offre anche ginnastica, atletica e scherma.
Alle 14:28 torna la prima giornata della Coppa del Mondo di ginnastica artistica del Cairo, mentre alle 22:05 è in programma la seconda giornata del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” di scherma. Nel pomeriggio Camera di Chiamata propone gli incontri con Simona Quadrella e Massimiliano Rosolino.
L’appuntamento principale del tennis è Italia-Corea del Sud, quarto di finale di Coppa Davis in programma alle 16:00. La sfida degli azzurri va in onda su SuperTennis, con copertura streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv.
La Champions League di calcio propone alle 21:00 Inter-Stoccarda su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K e PSG-Roma su Amazon Prime Video. Alla stessa ora Lille-Bayern Monaco è visibile anche in chiaro su TV8. Per la Champions femminile di volley, Scandicci affronta il Turan Tovuz alle 18:30 e Milano ospita il Levallois Paris alle 20:00.
Il programma comprende inoltre quattro incontri di Eurolega maschile, le coppe europee di basket femminile, quattro partite di Serie B e Savona-Brescia di pallanuoto. Alle 15:00 si disputa la seconda partita del Mondiale di scacchi tra Gukesh e Sindarov.
Sportface TV su Prime Video e Samsung TV
Gare in replica, interviste e rubriche del canale. Gli orari sono arrotondati per eccesso al minuto.
- 03:02 – Atletica, Meeting di Savona 2026.
- 06:25 – Taekwondo, One Strike, One Story di Vito Dell’Aquila.
- 06:29 – Intervista sportiva, Inside – Milano Cortina con Luigi Busà.
- 06:55 – Triathlon, Inside con Caterina Vacchi, vicepresidente FITRI.
- 07:16 – Atletica, It’s Casa con Sara Fantini.
- 07:34 – Atletica, It’s Casa con Micol Majori.
- 07:50 – Atletica, It’s Casa con Leonardo Fabbri.
- 08:06 – Atletica, It’s Casa con Zane Weir.
- 08:19 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 2.
- 08:39 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 3.
- 09:02 – Intervista sportiva, Inside con Ludovico Iurlaro, “Il percorso di un atleta tra sacrifici e ambizioni”.
- 09:11 – Taekwondo, Inside con Gabriele Sguerri, “L’arte del taekwondo, forme e freestyle”.
- 09:19 – Intervista sportiva, Inside con Andrea Abodi, “Lo sport come strumento di crescita e inclusione”.
- 09:26 – Intervista sportiva, Inside con Andrea Conti, “Innovazione, lavoro e mentalità”.
- 09:43 – Nuoto, Camera di Chiamata con Alessandra Mao, episodio 3.
- 09:59 – Nuoto, Camera di Chiamata con Gabriele Detti, episodio 13.
- 10:45 – Nuoto e atletica, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu.
- 11:08 – Podcast sportivo, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Lorenzo Bacci e Luca Beccaro.
- 11:27 – Canoa, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Giulio Dressino e Nicola Ripamonti.
- 11:43 – Rubrica sportiva, Un Mare di Azzurri con Lorenzo Nannoni e Giuseppe del Rosso.
- 12:12 – Scherma, Un Mare di Azzurri con Luigi Mazzone.
- 12:30 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 1.
- 12:46 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 2.
- 13:22 – Sport invernali, Battiti Olimpici Winter Edition, speciale.
- 14:28 – Ginnastica artistica, Coppa del Mondo FIG di specialità, Cairo 2026, prima giornata.
- 17:57 – Nuoto, Camera di Chiamata con Simona Quadrella, episodio 8.
- 18:31 – Nuoto, Camera di Chiamata con Massimiliano Rosolino, episodio 9.
- 19:28 – Boxe, titolo italiano dei mediomassimi 2025, Eros Seghetti-Dragan Lepei.
- 20:45 – Rubrica sportiva, Battiti Olimpici, episodio 4.
- 20:59 – Rubrica sportiva, Battiti Olimpici, episodio 3.
- 21:14 – Sport invernali, Road to Milano Cortina 2026.
- 21:44 – Ginnastica ritmica, Sport is My Life, episodio 5.
- 22:05 – Scherma, Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”, Trofeo Kinder Joy of Moving 2026, seconda giornata.
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Gli altri appuntamenti in TV e streaming
- 02:00 – Basket NBA, Washington Wizards-Boston Celtics. Diretta TV su Sky Sport Uno, streaming su Sky Go e NOW.
- 04:00 – Basket NBA, Denver Nuggets-Dallas Mavericks. Diretta TV su Sky Sport Basket, streaming su Sky Go e NOW.
- 15:00 – Scacchi, Mondiale, Gukesh-Sindarov, seconda partita. Diretta streaming sui principali canali YouTube scacchistici, tra cui FIDE e Chess.com.
- 16:00 – Tennis, Coppa Davis, quarti di finale, Italia-Corea del Sud. Diretta TV su SuperTennis, streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv.
- 17:00 – Basket, Eurolega, Dubai-Partizan Belgrado. Diretta TV su Sky Sport Basket, streaming su Euroleague TV, Sky Go e NOW.
- 18:00 – Basket femminile, Eurolega, Stella Rossa-Schio. Diretta streaming sul canale YouTube Euroleague Women.
- 18:30 – Basket femminile, EuroCup, Poznan-Derthona Basket. Diretta streaming sul canale YouTube FIBA Basketball.
- 18:30 – Volley femminile, Champions League, Scandicci-Turan Tovuz. Diretta TV su Sky Sport Arena, streaming su DAZN, Eurovolley.tv, Sky Go e NOW.
- 18:45 – Calcio, Champions League, Sabah Baku-Barcellona. Diretta TV su Sky Sport Calcio, streaming su Sky Go e NOW.
- 18:45 – Calcio, Champions League, Slavia Praga-Villarreal. Diretta TV su Sky Sport 254, streaming su Sky Go e NOW.
- 19:00 – Calcio, Serie B, Cremonese-Avellino. Diretta streaming su DAZN, LaB Channel e One Football TV.
- 19:30 – Basket femminile, Serie A, Venezia-Costa Masnaga. Diretta streaming su LBF TV.
- 20:00 – Calcio, Serie B, Mantova-Arezzo. Diretta streaming su DAZN, LaB Channel e One Football TV.
- 20:00 – Calcio, Serie B, Padova-Sampdoria. Diretta streaming su DAZN, LaB Channel e One Football TV.
- 20:00 – Calcio, Serie B, Pisa-Modena. Diretta streaming su DAZN, LaB Channel e One Football TV.
- 20:00 – Pallanuoto, Serie A, Savona-Brescia. Diretta TV su RaiSport HD, streaming su RaiPlay.
- 20:00 – Volley femminile, Champions League, Vero Volley Milano-Levallois Paris. Diretta TV su Sky Sport Max, streaming su DAZN, Eurovolley.tv, Sky Go e NOW.
- 20:15 – Basket, Eurolega, Olympiacos-Hapoel Tel Aviv. Diretta TV su Sky Sport Mix, streaming su Euroleague TV, Sky Go e NOW.
- 20:30 – Basket, Eurolega, Baskonia-Efes Istanbul. Diretta streaming su Euroleague TV.
- 20:30 – Basket femminile, EuroCup, Campobasso-Nyon. Diretta streaming sul canale YouTube FIBA Basketball.
- 20:45 – Basket, Eurolega, Real Madrid-Zalgiris Kaunas. Diretta streaming su Euroleague TV.
- 21:00 – Calcio, Champions League, Atletico Madrid-Viking. Diretta TV su Sky Sport 256, streaming su Sky Go e NOW.
- 21:00 – Calcio, Champions League, Club Brugge-Liverpool. Diretta TV su Sky Sport 254, streaming su Sky Go e NOW.
- 21:00 – Calcio, Champions League, Inter-Stoccarda. Diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, streaming su Sky Go e NOW.
- 21:00 – Calcio, Champions League, Lille-Bayern Monaco. Diretta TV su TV8 e Sky Sport Calcio, streaming su tv8.it, Sky Go e NOW.
- 21:00 – Calcio, Champions League, PSG-Roma. Diretta streaming su Amazon Prime Video.
- 21:00 – Calcio, Champions League, Shakhtar Donetsk-Fenerbahce. Diretta TV su Sky Sport 257, streaming su Sky Go e NOW.
- 21:00 – Calcio, Champions League, Sporting-Manchester United. Diretta TV su Sky Sport 255, streaming su Sky Go e NOW.