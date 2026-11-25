Sinner out fino a primavera: quanti punti perderà e la possibile posizione nel ranking

Jannik Sinner si è operato e i tempi di recupero non sono brevi: l’ex numero uno al mondo potrebbe tornare in una posizione di classifica molto diversa

Dopo l’intervento chirurgico al ginocchio, il focus su Jannik Sinner si sposta inevitabilmente sul suo ranking ATP. L’altoatesino, assente dai campi dalla finale di Wimbledon dello scorso luglio, dovrà affrontare un progressivo e inesorabile calo di punti, torneo per torneo, che ridisegnerà completamente la sua posizione in classifica.

Nella migliore delle ipotesi, con un rientro previsto per i primi Masters 1000 stagionali come Indian Wells o Miami, Sinner perderebbe “solo” 900 punti (tra semifinale agli Australian Open e quarti a Doha), riuscendo probabilmente a mantenere la seconda piazza mondiale.

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Se il recupero richiedesse più tempo e il rientro slittasse a Montecarlo, il deficit salirebbe a circa 2900 punti, portandolo a quota 5050 e facendolo scivolare presumibilmente al quarto posto.

Gli scenari per il ritorno di Sinner in campo

Lo scenario si farebbe più complesso con un ritorno a stagione sulla terra rossa già avanzata. Rientrando a Roma, l’azzurro vedrebbe il suo totale scendere a 3050 punti, una quota che potrebbe relegarlo appena fuori dalla top ten. Un rientro ancora più tardivo, direttamente al Roland Garros, lo proietterebbe attorno alla ventesima posizione con soli 2050 punti in bacheca.

In totale, da qui a Wimbledon, Sinner dovrà difendere ben 7950 punti. Una montagna di punti che rende evidente quanto la priorità assoluta non sia la classifica, ma un recupero fisico completo e duraturo. Il mondo del tennis è pronto ad aspettarlo, consapevole che la sua grandezza non si misura dai numeri, ma dalla capacità di tornare più forte di prima.