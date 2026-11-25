Cancellati i giganti femminili di Mont-Tremblant: il motivo e il piano della Federazione

I giganti femminili di Mont-Tremblan quest’anno non si disputeranno a causa della mancanza di neve: la Federazione è già al lavoro per trovare una soluzione alternativa

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile deve fare i conti con un imprevisto che rischia di scompaginare il calendario. La Federazione Internazionale Sci (FIS) ha comunicato la cancellazione dei due giganti di Mont-Tremblant, in programma in Canada a inizio dicembre, a causa della persistente mancanza di neve sulla pista.

Nonostante gli sforzi degli organizzatori per posticipare la competizione, le condizioni meteo e l’assenza di precipitazioni non hanno lasciato margine di manovra. La pista canadese non ha raggiunto i requisiti minimi di sicurezza e praticabilità necessari per ospitare le atlete ai massimi livelli.

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Di fronte a questo scenario, la FIS ha immediatamente attivato un “Piano B”. Gli organi competenti sono al lavoro per trovare una soluzione che permetta di recuperare le due manche di gigante, essenziali per il completamento del programma stagionale.

Le possibili alternative ai Giganti femminili di Mont-Tremblant

Le ipotesi includono lo spostamento delle gare in una delle stazioni europee già nel calendario, sfruttando eventuali giorni liberi, oppure l’assegnazione a una località alternativa in grado di garantire le necessarie condizioni innevate.

Questa cancellazione rappresenta un duro colpo per l’organizzazione locale e per le sciatrici, che perdono un appuntamento importante di rodaggio e possibili punti prima delle feste. La comunità dello sci resta in attesa di un annuncio ufficiale sulle nuove date, sperando che il meteo sia più clemente e che il calendario possa essere ristabilito con il minor disagio possibile per le protagoniste della stagione.