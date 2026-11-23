Su Sportface TV, disponibile su Prime Video e Samsung TV, le semifinali Lead Under 17 dei Mondiali giovanili alle 13:15 e le finali degli Italiani di Arco alle 16:23. In serata spazio all’atletica con il Meeting di Lucca. Sugli altri canali Italia-Costa d’Avorio ai Mondiali U17 alle 15:30 e Monza-Fiorentina in Serie A alle 20:45. Alle 23:30 comincia il Mexico Major di padel.
L’arrampicata è protagonista della programmazione di Sportface TV su Prime Video e Samsung TV di lunedì 23 novembre. Alle 13:15 il canale ripropone le semifinali Lead Under 17 dei Mondiali giovanili 2026, mentre alle 16:23 sono in programma le finali del Campionato Italiano Lead di Arco.
La serata Sportface offre anche l’atletica, con il Meeting di Lucca alle 20:27 e la seconda giornata degli Italiani Under 18 su pista alle 21:50. Nel palinsesto tornano inoltre le interviste di Inside, gli incontri di Camera di Chiamata e i podcast di Atleti Shakerati.
Per il calcio, l’appuntamento pomeridiano è con Italia-Costa d’Avorio ai Mondiali Under 17, alle 15:30 su RaiSport e RaiPlay. In serata Monza-Fiorentina chiude il programma della Serie A alle 20:45. Spazio anche alla Serie C, con Grosseto-Guidonia e Lecco-Lumezzane, e ai campionati esteri con Brentford-Everton, Levante-Elche e Ceuta-Almeria.
Il resto della giornata comprende le qualificazioni dello UK Championship di snooker e il recupero del quarto giro del RSM Classic di golf. Alle 23:30 si apre il Premier Padel Mexico Major, seguito nella notte dall’NBA con Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets.
Sportface TV su Prime Video e Samsung TV
Gare in replica, interviste e rubriche del canale. Gli orari sono arrotondati per eccesso al minuto.
- 02:00 – Taekwondo, One Strike, One Story di Vito Dell’Aquila.
- 02:05 – Ginnastica artistica, Campionato Nazionale Assoluto, finali di specialità maschili.
- 04:56 – Pallanuoto, Serie A1 maschile, Pallanuoto Trieste-AN Brescia.
- 06:33 – Atletica, Inside – Milano Cortina con Massimo Stano.
- 06:42 – Scherma, Inside – Milano Cortina con Mara Navarria.
- 06:52 – Pugilato, Inside – Milano Cortina con Flavio D’Ambrosi, presidente FPI.
- 07:11 – Atletica, It’s Casa con Dariya Derkach.
- 07:30 – Atletica, It’s Casa con Daisy Osakue.
- 08:00 – Atletica, It’s Casa con Zane Weir.
- 08:13 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 4.
- 08:38 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 2.
- 08:58 – Taekwondo, Inside con Vito Dell’Aquila, “L’oro di Roma conquistato con dedizione e sacrificio”.
- 09:27 – Intervista sportiva, Inside con Andrea Conti, “Innovazione, lavoro e mentalità”.
- 09:44 – Nuoto, Camera di Chiamata con Domenico Fioravanti, episodio 1.
- 10:41 – Nuoto e atletica, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu.
- 11:05 – Podcast sportivo, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Lorenzo Bacci e Luca Beccaro.
- 11:23 – Canoa, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Giulio Dressino e Nicola Ripamonti.
- 11:39 – Judo, Un Mare di Azzurri con Christian Parlati.
- 11:48 – Pugilato, Un Mare di Azzurri con Cammarelle e Russo.
- 12:11 – Atletica, Un Mare di Azzurri con Stefano Mei.
- 12:26 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 3.
- 12:36 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 4.
- 12:46 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 5.
- 13:15 – Arrampicata sportiva, Mondiali giovanili 2026, semifinali Lead Under 17.
- 15:58 – Rubrica sportiva, Battiti Olimpici, stagione 2, episodio 2.
- 16:23 – Arrampicata sportiva, Campionato Italiano Lead 2026, finali di Arco.
- 17:51 – Tuffi, Camera di Chiamata con Chiara Pellacani, episodio 6.
- 18:33 – Nuoto, Camera di Chiamata con Carlo D’Ambrosio, episodio 7.
- 19:23 – Rubrica sportiva, 30-40 – L’istante in cui tutto può cambiare, episodio 1.
- 19:41 – Rubrica sportiva, 30-40 – L’istante in cui tutto può cambiare, episodio 2.
- 19:59 – Sport vari, Sport is My Life, episodio 10.
- 20:27 – Atletica, Meeting di Lucca 2026.
- 21:50 – Atletica, Campionati Italiani Under 18 su pista 2026, seconda giornata, prima parte.
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Gli altri appuntamenti in TV e streaming
- 10:30 – Snooker, UK Championship, qualificazioni. Su Discovery+ e HBO Max.
- 15:30 – Snooker, UK Championship, qualificazioni. Su Discovery+ e HBO Max.
- 15:30 – Calcio, Mondiali Under 17, Italia-Costa d’Avorio. Diretta TV su RaiSport, streaming su RaiPlay.
- 16:00 – Golf, PGA Tour, The RSM Classic, recupero del quarto giro. Diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.
- 20:30 – Snooker, UK Championship, qualificazioni. Su Discovery+ e HBO Max.
- 20:30 – Calcio, Serie C, Grosseto-Guidonia. Diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, streaming su Sky Go e NOW.
- 20:30 – Calcio, Segunda Division, Ceuta-Almeria. Diretta streaming su DAZN.
- 20:45 – Calcio, Serie A, Monza-Fiorentina. Diretta TV su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251, streaming su Sky Go, NOW e DAZN.
- 20:45 – Calcio, Serie C, Lecco-Lumezzane. Diretta TV su RaiSport, Sky Sport Max (206) e Sky Sport 253, streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.
- 21:00 – Calcio, Premier League, Brentford-Everton. Su Sky Sport Arena (204), Sky Go e NOW.
- 21:00 – Calcio, Liga, Levante-Elche. Diretta streaming su DAZN.
- 23:30 – Padel, Premier Padel Mexico Major, prima giornata. Diretta TV su SuperTennis, streaming sul sito di SuperTennis.
- 01:30, nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 novembre – Basket NBA, Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets. Diretta TV su Sky Sport Basket, streaming su Sky Go e NOW.