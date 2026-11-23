Sport in tv lunedì 23 novembre: Mondiali giovanili di arrampicata con Sportface su Prime Video e Samsung TV, Monza-Fiorentina

Su Sportface TV, disponibile su Prime Video e Samsung TV, le semifinali Lead Under 17 dei Mondiali giovanili alle 13:15 e le finali degli Italiani di Arco alle 16:23. In serata spazio all’atletica con il Meeting di Lucca. Sugli altri canali Italia-Costa d’Avorio ai Mondiali U17 alle 15:30 e Monza-Fiorentina in Serie A alle 20:45. Alle 23:30 comincia il Mexico Major di padel.

L’arrampicata è protagonista della programmazione di Sportface TV su Prime Video e Samsung TV di lunedì 23 novembre. Alle 13:15 il canale ripropone le semifinali Lead Under 17 dei Mondiali giovanili 2026, mentre alle 16:23 sono in programma le finali del Campionato Italiano Lead di Arco.

La serata Sportface offre anche l’atletica, con il Meeting di Lucca alle 20:27 e la seconda giornata degli Italiani Under 18 su pista alle 21:50. Nel palinsesto tornano inoltre le interviste di Inside, gli incontri di Camera di Chiamata e i podcast di Atleti Shakerati.

Per il calcio, l’appuntamento pomeridiano è con Italia-Costa d’Avorio ai Mondiali Under 17, alle 15:30 su RaiSport e RaiPlay. In serata Monza-Fiorentina chiude il programma della Serie A alle 20:45. Spazio anche alla Serie C, con Grosseto-Guidonia e Lecco-Lumezzane, e ai campionati esteri con Brentford-Everton, Levante-Elche e Ceuta-Almeria.

Il resto della giornata comprende le qualificazioni dello UK Championship di snooker e il recupero del quarto giro del RSM Classic di golf. Alle 23:30 si apre il Premier Padel Mexico Major, seguito nella notte dall’NBA con Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets.

Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Gare in replica, interviste e rubriche del canale. Gli orari sono arrotondati per eccesso al minuto.

02:00 – Taekwondo, One Strike, One Story di Vito Dell’Aquila.

– Taekwondo, One Strike, One Story di Vito Dell’Aquila. 02:05 – Ginnastica artistica, Campionato Nazionale Assoluto, finali di specialità maschili.

– Ginnastica artistica, Campionato Nazionale Assoluto, finali di specialità maschili. 04:56 – Pallanuoto, Serie A1 maschile, Pallanuoto Trieste-AN Brescia.

– Pallanuoto, Serie A1 maschile, Pallanuoto Trieste-AN Brescia. 06:33 – Atletica, Inside – Milano Cortina con Massimo Stano.

– Atletica, Inside – Milano Cortina con Massimo Stano. 06:42 – Scherma, Inside – Milano Cortina con Mara Navarria.

– Scherma, Inside – Milano Cortina con Mara Navarria. 06:52 – Pugilato, Inside – Milano Cortina con Flavio D’Ambrosi, presidente FPI.

– Pugilato, Inside – Milano Cortina con Flavio D’Ambrosi, presidente FPI. 07:11 – Atletica, It’s Casa con Dariya Derkach.

– Atletica, It’s Casa con Dariya Derkach. 07:30 – Atletica, It’s Casa con Daisy Osakue.

– Atletica, It’s Casa con Daisy Osakue. 08:00 – Atletica, It’s Casa con Zane Weir.

– Atletica, It’s Casa con Zane Weir. 08:13 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 4.

– Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 4. 08:38 – Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 2.

– Rubrica sportiva, Old But Gold, episodio 2. 08:58 – Taekwondo, Inside con Vito Dell’Aquila, “L’oro di Roma conquistato con dedizione e sacrificio”.

– Taekwondo, Inside con Vito Dell’Aquila, “L’oro di Roma conquistato con dedizione e sacrificio”. 09:27 – Intervista sportiva, Inside con Andrea Conti, “Innovazione, lavoro e mentalità”.

– Intervista sportiva, Inside con Andrea Conti, “Innovazione, lavoro e mentalità”. 09:44 – Nuoto, Camera di Chiamata con Domenico Fioravanti, episodio 1.

– Nuoto, Camera di Chiamata con Domenico Fioravanti, episodio 1. 10:41 – Nuoto e atletica, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu.

– Nuoto e atletica, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu. 11:05 – Podcast sportivo, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Lorenzo Bacci e Luca Beccaro.

– Podcast sportivo, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Lorenzo Bacci e Luca Beccaro. 11:23 – Canoa, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Giulio Dressino e Nicola Ripamonti.

– Canoa, Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks con Giulio Dressino e Nicola Ripamonti. 11:39 – Judo, Un Mare di Azzurri con Christian Parlati.

– Judo, Un Mare di Azzurri con Christian Parlati. 11:48 – Pugilato, Un Mare di Azzurri con Cammarelle e Russo.

– Pugilato, Un Mare di Azzurri con Cammarelle e Russo. 12:11 – Atletica, Un Mare di Azzurri con Stefano Mei.

– Atletica, Un Mare di Azzurri con Stefano Mei. 12:26 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 3.

– Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 3. 12:36 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 4.

– Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 4. 12:46 – Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 5.

– Podcast sportivo, Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast, episodio 5. 13:15 – Arrampicata sportiva, Mondiali giovanili 2026, semifinali Lead Under 17.

– Arrampicata sportiva, Mondiali giovanili 2026, semifinali Lead Under 17. 15:58 – Rubrica sportiva, Battiti Olimpici, stagione 2, episodio 2.

– Rubrica sportiva, Battiti Olimpici, stagione 2, episodio 2. 16:23 – Arrampicata sportiva, Campionato Italiano Lead 2026, finali di Arco.

– Arrampicata sportiva, Campionato Italiano Lead 2026, finali di Arco. 17:51 – Tuffi, Camera di Chiamata con Chiara Pellacani, episodio 6.

– Tuffi, Camera di Chiamata con Chiara Pellacani, episodio 6. 18:33 – Nuoto, Camera di Chiamata con Carlo D’Ambrosio, episodio 7.

– Nuoto, Camera di Chiamata con Carlo D’Ambrosio, episodio 7. 19:23 – Rubrica sportiva, 30-40 – L’istante in cui tutto può cambiare, episodio 1.

– Rubrica sportiva, 30-40 – L’istante in cui tutto può cambiare, episodio 1. 19:41 – Rubrica sportiva, 30-40 – L’istante in cui tutto può cambiare, episodio 2.

– Rubrica sportiva, 30-40 – L’istante in cui tutto può cambiare, episodio 2. 19:59 – Sport vari, Sport is My Life, episodio 10.

– Sport vari, Sport is My Life, episodio 10. 20:27 – Atletica, Meeting di Lucca 2026.

– Atletica, Meeting di Lucca 2026. 21:50 – Atletica, Campionati Italiani Under 18 su pista 2026, seconda giornata, prima parte.

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